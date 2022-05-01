  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Feci kaza! Araç şarampole uçtu: 8 yaralı
Yerel

Feci kaza! Araç şarampole uçtu: 8 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafifi ticari otomobil şarampole uçtu. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 20:08:00 -
Feci kaza! Araç şarampole uçtu: 8 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafifi ticari otomobil şarampole uçtu. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Çağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. idaresindeki 23 DJ 094 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

2’si ağır 8 yaralı

 

Kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay