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Aktüel

Fazıl Say, "Alman Klasik Müzik Ödülleri"ne iki dalda aday

Piyanist Fazıl Say, "Yılın Enstrümantal Kaydı" ve "Yılın Enstrümantal Sanatçısı" dallarında ödüle aday gösterildi - Fazıl Say: - "Duygulandım ve gururlandım"

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:30:40 -
Fazıl Say, "Alman Klasik Müzik Ödülleri"ne iki dalda aday

ANKARA (AA) - Piyanist ve besteci Fazıl Say, "Alman Klasik Müzik Ödülleri"ne (Der Deutsche Klassikpreis- Opus Klasik 2020), "Yılın Enstrümantal Kaydı" ve "Yılın Enstrümantal Sanatçısı" dallarında aday gösterildi.

Sanatçı Fazıl Say, iki yılda tamamlayarak bu yıl müzikseverlerin beğenisine sunduğu Beethoven'in 32 sonatının tamamını kaydettiği albümüyle, Alman Klasik Müzik Ödülleri'ne "Yılın Enstrümantal Kaydı" dalında aday seçildi.

Dünyaca ünlü sanatçıların, şeflerin ve klasik müzik eserlerinin 25 kategoride aday gösterildiği Almanya'nın prestijli ödül listesinde Say, "Yılın Enstrümantal Sanatçısı" adayı olarak da yer aldı.

Kazananlar sonbaharda ilan edilecek, ödüller de 18 Ekim 2020'de Berlin'de takdim edilecek.

- "Dünyaya kendi adıma bir armağan bırakmak istedim"

Ödüle aday gösterildiğini sosyal medya hesabından duyuran Fazıl Say, duygularını şöyle ifade etti:

"Duygulandım ve gururlandım. Şimdi öğreniyorum ki klasik müzik dünyasının en değerli ödüllerinden birine iki dalda aday seçilmişim. Sonuçlar ekim ayında belli olacakmış. Beethoven Sonatlar ile hem yılın enstrümental kaydı hem de yılın enstrümental sanatçısı dallarında...Çok mutlu oldum. Diğer adayların hepsini sosyal medyada gördüm. Benim çok değer verdiğim saygın sanatçılar, müzik dünyasının üstatları var. Hepsinin emeklerine şükranımız sonsuzdur. Sonuçta yıllarca büyük emek verdim Beethoven'e. Bu dev kayıt projesi ile kendi adıma çok müzik öğrendim ve ilerledim diye düşünüyorum. Dünyaya kendi adıma bir armağan bırakmak istedim. Bunun için de bir müzisyen olarak samimi söylüyorum, elimden gelen her şeyi verdim. Gösterilen bu ilgi, beni çok mutlu etti."


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