Koronavirüs salgınının noktalanması için aşılar son derece önemli. Aşı taleplerinin arttığı şu dönemlerde tedarik süreci çor zor ilerliyor. Bazı firmalar öncesinde kapasitesinin üzerinde söz verirken kimi ise farklı sebeplerden ötürü aşıları teslim edemiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada haziran ayına kadar aşı temini konusunda zor bir süreç yaşanacağını ifade etti. Vatandaşlar ise Faz 3 aşamasına gelen yerli aşının ne zaman kullanılacağını araştırmaya başladı.

Faz 3 kaç ayda biter? Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Yerli gücümüz yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız Faz II denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz III denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır. İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezinde Faz I aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerinin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz I çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır. Mayıs ayı sonunda Faz II çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. Intranazal uygulanacak aşı adayımız için ise Faz I çalışması için araştırma ürünü üretilmiştir. Gerekli testler tamamlandıktan sonra Faz I çalışmasına başlanacak. Adenövirüs temelli Vektör aşı adayımız ise üretilmiş ve Faz I aşamasına ulaşmıştır” dedi.

Vatandaşlar ise yerli aşıda faz 3 çalışmalarının ne zaman tamamlanacağını merak ediyor. İlaç ve aşılarda normal şartlarda faz çalışmaları daha uzun süreler alıyor. Ancak pandemi sürecinde faz çalışmalarının süreleri de kısaldı. Normal şartlarda FAZ I çalışması 1 ila 1 buçuk yıl sürüyor. FAZ II 2 yıl ve FAZ III 3-4 yıl sürüyor. Korona salgınında ise bu süreceler birkaç ay olarak belirleniyor. Koronavirüs aşısı için Faz 3 çalışmasının 3-4 ay içerisinde sona ermesi bekleniyor.