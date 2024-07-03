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Yerel Fatih'te motosikleti el arabasına yükleyerek çalan şüpheliler kamerada
Yerel

Fatih'te motosikleti el arabasına yükleyerek çalan şüpheliler kamerada

Yeniakit Publisher
2024-07-03 10:40:00 -

FATİH'te park halindeki motosikleti el arabasına yükleyerek çalan iki şüpheliden biri yakalandı. Şüphelilerin motosikleti çalarak el arabasıyla götürdükleri anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih, Kumkapı'da mağdur Y.B.'ye ait bir motosiklet park edildiği yerden çalındı. Polis yaptığı çalışmalar sonucunda motosikletin çalındığı anların güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde; çöp toplayan şüphelilerden birinin yüzünde maske olduğu ve sokaklarda dolaştığı ardından da park halindeki motosikletin yanına yaklaştığı görülüyor. Şüpheliler daha sonra motosikleti el arabasına yükleyerek hızla olay yerinden kaçıyor. Şüphelilerin kaçtıkları anlar ise başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor.

 

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini takip ederek şüphelilerden Mahmut Ö.'nün kimliğini tespit edip gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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