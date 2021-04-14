  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim'in ekibinde flaş istifa
Spor

Fatih Terim'in ekibinde flaş istifa

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yönetim arasında son günlerde gerilim olduğu belirtilirken, Terim'in ekibinden bir istifa geldi. Galatasaray Kulübü Futbol A takımı İletişim koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 11:41:00 -
Fatih Terim'in ekibinde flaş istifa

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan önemli isimlerden Futbol A Takımı İletişim Koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti.

Hande Sümertaş'ın istifasının ardından Kaşeler'in Terim'in ekibinden ayrılması büyük sürpriz olarak nitelendirildi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten Aslı İşliel Kaşeler'in neden istifa ettiği ile alakalı bilgi ise paylaşılmadı.

İstifanın, Terim ile yönetim arasındaki gerilimden kaynaklanabileceği iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlhan Başgöz kimdir? Prof. Dr. İlhan Başgöz hayatı
Biyografi

İlhan Başgöz kimdir? Prof. Dr. İlhan Başgöz hayatı

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ve kanserle mücadele eden Prof. Dr. İlhan Başgöz, Türkiye7de tedavi etme talebiyle Sağlık Bakanlığı'na başvuru..
Cehalet tekerrür etti! AK Partili milyonlara akılalmaz sözler
Gündem

Cehalet tekerrür etti! AK Partili milyonlara akılalmaz sözler

Halka tepeden bakan CHP zihniyetinin temsil edildiği Halk TV'nin canlı yayınına katılan Eski bakan Ufuk Söylemez, AK Partili seçmenlere haka..
Kokuşmuş mahallenin arka sokaklarında kadına şiddet furyası: Bir skandal şiddet de Özcan Deniz'den!
Gündem

Kokuşmuş mahallenin arka sokaklarında kadına şiddet furyası: Bir skandal şiddet de Özcan Deniz'den!

'Kokuşmuş mahalle' diye bilinen magazin dünyasında kadına şiddet son bulmuyor. Kadına şiddetin yeni skandalı Özcan Deniz isimli oyuncuda pat..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay