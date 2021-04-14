Fatih Terim'in ekibinde flaş istifa
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yönetim arasında son günlerde gerilim olduğu belirtilirken, Terim'in ekibinden bir istifa geldi. Galatasaray Kulübü Futbol A takımı İletişim koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan önemli isimlerden Futbol A Takımı İletişim Koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti.
Hande Sümertaş'ın istifasının ardından Kaşeler'in Terim'in ekibinden ayrılması büyük sürpriz olarak nitelendirildi.
Sarı-Kırmızılı kulüpten Aslı İşliel Kaşeler'in neden istifa ettiği ile alakalı bilgi ise paylaşılmadı.
İstifanın, Terim ile yönetim arasındaki gerilimden kaynaklanabileceği iddia edildi.