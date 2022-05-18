Fatih Terim'e ağır suçlama... O bir heyula!..

Galatasaray'da daha önce görülmemiş tarihi bir kaos yaşanırken, sezon başında göreve başlayan teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Deneyimli çalıştırıcının yerine göreve daha önce Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent getirilmişti. Burak Elmas ile Fatih Terim arasında yaşanan problemle ilgili spor yazarı Attila Gökçe'den flaş bir yorum geldi.

Galatasaray sezona 'Gençlik Projesi' ile teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başlamış ancak gelen kötü sonuçlar neticesinde tecrübeli çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılarda başkan Burak Elmas ise idari yönden ibra edilmemiş ve Galatasaray camiası tüzük gereği zorunlu olarak seçim kararı almıştı.

Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe, Galatasaray'dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

"G.SARAY'DA HEYULA OLDU"

"Felsefeden futbola geçerek…Fatih Terim’in Galatasaray’da korku verici, ürkütücü hayal, yani “ heyula” olduğu bir gerçek… Başkan Burak Elmas, Terim’le ayrılık kararını alırken, “İki kulüp vardı.” diyor, “Biri Nef Stadı’ndan yönetilen Galatasaray… Öteki de Florya…” Florya’nın efendisinin Fatih Terim olduğunu biliyoruz. Domenec Torrent’in 3-2’lik Adana Demirspor galibiyetinden sonraki basın toplantısında Fatih Terim’e biraz değil, çok saygısı olduğunu hatırlatıp, göreve geldikten sonra elini uzatmamasına, hoş geldin dememesine ve kendisiyle konuşmamasına dikkat çekiyor."

"HİÇBİR ANTRENÖRE RAHAT VERMEDİ"

"Teknik adamlığını onaylarsınız, ya da onaylamazsınız. Ancak Torrent’in söyledikleriyle yaşananları toplarsanız Fatih Terim’in Galatasaray’da işbaşına getirilen hiçbir antrenöre rahat vermeyen bir “heyula” olduğunu kabul etmeniz gerekir. Lucescu, Igor Tudor, Mancini, Pirandelli, Riekerink benim anımsadıklarım. Yerliler de rahat edemedi. Terim Milli Takım’dan her ayrılığında gelip Florya’ya yerleşiyordu. Yine de Galatasaray’daki başarısına minnetle saygı duymak gerekir. Kupaları da onun emekleriyle müzede duruyor."

"BOŞA GİDEN MİLYON EURO'LAR"

"Ancak bu büyük başarı, taşınamaz, kontrol edilemez bir güç ve ağırlık da yarattı. Ünal Aysal da Burak Elmas da güç çatışmasına son veren başkanlar. Başarısızlıkları da var Fatih Terim’in… Transferde hayal kırıklığı yaratan tercihleri, boşa giden milyon Eurolar… Kiralık gönderilen Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk örnekleri… Evde ve deplasmanda kötü oyunlarla alınan yenilgiler."

"HEP MAĞDUR OLARAK AYRILDI"

"Yine de hakça not etmek gerekiyor. Terim’in Galatasaray’dan ayrılmaları hiç de “saygılı” vedalarla olmadı. Mağrur ve başı dik durduğu kulüpten mağdur olarak ayrıldı. Bu mağduriyetin herkesin ilk aklına gelen “para” ile ilgili olmadığını da belirtmekte yarar var."

"TORRENT İYİ BİR TEKNİK ADAM"

"Galatasaray’da Haziran kongresiyle seçilecek başkanın ilk etapta Domenec Torrent’le yola devam edeceğini açıklaması, en azından 3 milyon Euroluk bir tasarruf ve başlamış çalışmaların devamı ile tutarlılık anlamına gelecektir. Kendi adıma Torrent’in iyi bir teknik adam olduğuna inanıyorum."

"ARTIK BAŞKA BİR KULÜPTE DEVAM ETMELİ"

"Fatih Hocamıza dönersek… Artık kariyerini Galatasaray’la sınırlamaya son vermesi, Türkiye’de ya da yurt dışında bir başka kulüpte de proje yönetimiyle yola devam etmesi en içten dileğimizdir. Bırakalım, Fatih Hoca da rahat etsin, Galatasaray da. Unutulsun heyula!"