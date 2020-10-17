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Spor Fatih Terim'den Muslera açıklaması: Bunu zaten onunla konuştum...
Spor

Fatih Terim'den Muslera açıklaması: Bunu zaten onunla konuştum...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı devam eden ve takımdaki geleceği merak edilen tecrübeli kaleci Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:40:00 -
Fatih Terim'den Muslera açıklaması: Bunu zaten onunla konuştum...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera'nın Ocak ayından önce dönebileceğini ve Uruguaylı futbolcunun ileride teknik ekibinde olmasını istediğini söyledi.

Deneyimli hoca beIN Sports'a yaptığı açıklamasında, "Muslera'yı zaten listeye yazdık, ona da bir teşvik olsun, beklentimizi bilsin diye yazdım. Uruguay'da, çalışıyor. Annesini kaybetti, Allah rahmet eylesin. Tarih olarak Ocak ayından önce hazır hale gelirse, çok mutlu oluruz. Muslera, Galatasaray için bir oyuncudan fazlasını ifade eder. Çok memnun olduğum, Galatasaraylıların da memnun olduğuna inandığımı, her şeyiyle sembol olmuş isimler arasına girdi. Takıma dönüşü inşallah erken olur ama olmazsa, Ocak ayını bekliyoruz, o da sevindirici bir haberdir. Muslera'nın ileride ekibimde olmasından büyük mutluluk duyarım, onunla da zaten bunu konuştum." ifadelerini kullandı.

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