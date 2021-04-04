Fatih Terim tribünde sinir krizleri geçirdi

Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybederek şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı alamadı. PFDK tarafından 2 maç men cezası alan Fatih Terim, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Takıma çok sinirlendi

Kendisi gibi 2 maç ceza alan yardımcısı Ümit Davala ile birlikte mücadeleyi tribünden dikkatle takip eden tecrübeli teknik adam, yardımcısıyla sık sık konuşarak takımının mücadelesini değerlendirdi. Takımının gösterdiği kötü performansa sinirlenen ve tribündeki hareketleriyle tepki gösteren Terim, karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sinirli bir şekilde tribünü terk etti.

Tercihleri tepki çekti

Sağ bekte Şener ile başlayan tecrübeli teknik adam, stoperde Ryan Donk'un partneri olarak ise Gedson Fernandes'i sahaya sürdü. Hatayspor'un 21. dakikada Diouf ile bulduğu golde orta Şener'in bölgesinden gelirken gol vuruşunu ise Gedson Fernandes'in bölgesinden yapıldı.

Ev sahibi ekibin bu golünün ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Yedlin'in yokluğunda Linnes yerine Şener Özbayraklı'nın tercih edilmesi ve kendi bölgesi stoper olan Ozornwafor'un yerine Gedson'un o bölgeye çekilmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.