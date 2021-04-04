  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim tribünde sinir krizleri geçirdi
Spor

Fatih Terim tribünde sinir krizleri geçirdi

Hatayspor’a 3-0’lık skorla yenilen Galatasaray ‘da teknik direktör Fatih Terim sinirden çılgına döndü.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 00:07:00 -
Fatih Terim tribünde sinir krizleri geçirdi

Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybederek şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı alamadı. PFDK tarafından 2 maç men cezası alan Fatih Terim, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Takıma çok sinirlendi

Kendisi gibi 2 maç ceza alan yardımcısı Ümit Davala ile birlikte mücadeleyi tribünden dikkatle takip eden tecrübeli teknik adam, yardımcısıyla sık sık konuşarak takımının mücadelesini değerlendirdi. Takımının gösterdiği kötü performansa sinirlenen ve tribündeki hareketleriyle tepki gösteren Terim, karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sinirli bir şekilde tribünü terk etti.

Tercihleri tepki çekti

Sağ bekte Şener ile başlayan tecrübeli teknik adam, stoperde Ryan Donk'un partneri olarak ise Gedson Fernandes'i sahaya sürdü. Hatayspor'un 21. dakikada Diouf ile bulduğu golde orta Şener'in bölgesinden gelirken gol vuruşunu ise Gedson Fernandes'in bölgesinden yapıldı.

Ev sahibi ekibin bu golünün ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Yedlin'in yokluğunda Linnes yerine Şener Özbayraklı'nın tercih edilmesi ve kendi bölgesi stoper olan Ozornwafor'un yerine Gedson'un o bölgeye çekilmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den müthiş doğal gaz hamlesi
Ekonomi

Türkiye'den müthiş doğal gaz hamlesi

Türkiye'de ilk kez doğal gaz ile hidrojenin karıştırılarak evsel cihazlarda kullanılması amacıyla projelendirilen GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji..
Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti
Yaşam

Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti

Amasya'da koyun ve kuzuların buluştuğu anların havadan görüntüsü mest etti.
Metin Külünk paylaştı olay oldu! Alman polisi 66 yaşında bir Türk'ü vurdu
Gündem

Metin Külünk paylaştı olay oldu! Alman polisi 66 yaşında bir Türk'ü vurdu

Almanya'da polis, kendisine oyuncak kamyonet savuran 66 yaşındaki Alzheimer hastası bir Türk'e art arda ateş etti. Görüntüleri sosyal medya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay