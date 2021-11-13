  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim, transfer ettiğine pişman oldu
Spor

Fatih Terim, transfer ettiğine pişman oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Patrick van Aanholt'u transfer ettiği için pişman olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 08:23:00 -
Fatih Terim, transfer ettiğine pişman oldu

Galatasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Patrick van Aanholt performansıyla beklentilerin uzağında kaldı.

Son olarak Lokomotiv Moskova maçının ardından yardımcılarıyla bir toplantı yapan Fatih Terim'in açık bir dille bu transferden dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirdiği öğrenildi.

Tecrübeli hoca, özellikle Van Aanholt'un kanadından gelen akınları durduramadıklarını belirtirken, sebebinin ise Hollandalı futbolcunun çok kolay çalım yemesi ve rakiplerini yeterince kovalamaması olduğunu söyledi.

Galatasaray bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcuya 1.9 milyon Euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte yılda 2,5 milyon Euro civarında bir rakam ödüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi ilan etti! Acı itiraf çok geçmeden geldi
Dünya

Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi ilan etti! Acı itiraf çok geçmeden geldi

2015 yılında koronavirüs salgınını işaret edercesine bazı açıklamalarda bulunan Microsoft kurucusu Bill Gates'in yeni sözleri gündeme oturdu..
Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?
Ekonomi

Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kısa bir süre kala, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli..
İntihar eden hamile kadının 3 yaşındaki çocuğundan dehşete düşüren sözler: Babam salıncağımın ipini kesip...
Yaşam

İntihar eden hamile kadının 3 yaşındaki çocuğundan dehşete düşüren sözler: Babam salıncağımın ipini kesip...

Gaziosmanpaşa'da doğalgaz borusuna asılı halde bulunan hamile kadının 3 yaşındaki çocuğunun "Babam salıncağımı kesti, aldı getirdi anneme bö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay