Fatih Terim, transfer ettiğine pişman oldu

Galatasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Patrick van Aanholt performansıyla beklentilerin uzağında kaldı.

Son olarak Lokomotiv Moskova maçının ardından yardımcılarıyla bir toplantı yapan Fatih Terim'in açık bir dille bu transferden dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirdiği öğrenildi.

Tecrübeli hoca, özellikle Van Aanholt'un kanadından gelen akınları durduramadıklarını belirtirken, sebebinin ise Hollandalı futbolcunun çok kolay çalım yemesi ve rakiplerini yeterince kovalamaması olduğunu söyledi.

Galatasaray bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcuya 1.9 milyon Euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte yılda 2,5 milyon Euro civarında bir rakam ödüyor.