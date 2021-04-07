Galatasaray’da 29 Mayıs’ta kongre gerçekleştirilecek. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca başkan adaylıklarını açıkladı. Kulislerde ise Fatih Terim’in aday olma ihtimali konuşuluyor. Peki, Fatih Terim başkanlığa aday olur mu?

Fatih Terim Galatasaray kulübü başkanlığına aday mı? Fatih Terim Galatasaray başkanı mı olacak?

Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinin Fatih Terim'in kapısını çaldığı ve başkanlık için çağrıda bulunduğu gelen haberler arasında. Terim’in Galatasaray ile yaptığı 2+3 yıllık sözleşmenin 2 yıllık bölümü sezon sonunda sona erecek. Daha önce başkanlığa sıcak bakmayan Terim'in bu kez konuyu ciddi şekilde düşünmeye başladığı ileri sürüldü. Terim’in konu hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklaması bulunmuyor.