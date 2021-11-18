Fatih Terim forvet tercihini kimden yana kullanacak? 'Formaya en yakın isim belli oldu'

Son olarak Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında hat-trick yapan Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı. Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinde forvette Mbaye Diagne'ye forma şansı vermesi bekleniyor.

Star'ın haberine göre; Senegal Milli Takımı kadrosuna çağrılmayan ve milli arada Galatasaray'da kalan Diagne'nin performansı, Terim'in dikkatini çekti. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında 45 dakikada hat-trick yapan Diagne, Fenerbahçe derbisi öncesi takımdaki diğer golcülerin bir adım önünde gözüküyor.

Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed gibi oyuncuların milli takımlardan dönecek olması, takımda kalan ve iyi bir hazırlık dönemi geçiren Diagne'yi Terim'in derbi 11'inin en önemli adaylarından biri haline getirdi. Terim, milli aradan dönen oyuncularla yapılacak olan antrenmanın ardından derbi tercihine karar verecek.

Yaz transfer döneminde kiralık olarak forma giydiği West Bromwich'ten dönen Mbaye Diagne, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maçta toplam 672 dakika forma giyerken, 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.