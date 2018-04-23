Fatih Portakal, CHP adayını açıkladı

FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu. İddiaya göre CHP yönetimi, Cumhurbaşkanlığı için Muharrem İnce ve Yılmaz Büyükerşenisimleri arasından tercih yapacak

ADAYLAR İKİYE DÜŞTÜ

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşenve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi.

İKİ İSİMDEN BİRİ ADAY OLACAK

CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşenve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.