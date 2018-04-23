Fatih Portakal, CHP adayını açıkladı
Siyaset kulislerinde ittifak görüşmeleri tüm hızıyla sürerken aday bulmakta zorlanan CHP'ye Fatih Portakal, 2 aday birden buldu.23 Nisan 2018 Pazartesi 20:38
FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu. İddiaya göre CHP yönetimi, Cumhurbaşkanlığı için Muharrem İnce ve Yılmaz Büyükerşenisimleri arasından tercih yapacak
ADAYLAR İKİYE DÜŞTÜ
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşenve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi.
İKİ İSİMDEN BİRİ ADAY OLACAK
CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşenve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.
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