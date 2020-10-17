Fatih Karagümrük ligde yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı zemininde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, ligin kalan kısmında 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 7 puan topladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti. Gaziantep FK ile berabere kalan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye yenildi.
Kasımpaşa ise ligde kazandığı iki galibiyetin ardından evinde 6 sayı attı.