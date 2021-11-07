Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Karagümrük-Galatasaray maç sonucu | Süper Lig'in 12.haftasıda Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Futbolseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray maçı ne oldu?
Süper Lig'in 12.haftasında Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin sonucunu merak edenler Karagümrük-Galatasaray maçı ne oldu?
Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Karagümrük-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla başladı.
69.dakikada Bertolacci ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0
88.dakikada Mostaga Mohamed maçın sonucunu ilan etti: 1-1
İki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 21'e, Fatih Karagümrük ise 19'a yükseltti.