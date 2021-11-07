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Spor Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Spor

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Karagümrük-Galatasaray maç sonucu | Süper Lig'in 12.haftasıda Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Futbolseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 18:05:00 -
Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 12.haftasında Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin sonucunu merak edenler Karagümrük-Galatasaray maçı ne oldu?

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Karagümrük-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla başladı. 

69.dakikada Bertolacci ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0

88.dakikada Mostaga Mohamed maçın sonucunu ilan etti: 1-1

İki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 21'e, Fatih Karagümrük ise 19'a yükseltti.

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