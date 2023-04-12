Fatih Altaylı'dan, o partinin liderine tehdit! Bir daha zor ekran yüzü görürsünüz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Medya bizlere engelleme uyguluyor" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a cevap verdi.

Ümit Özdağ, medya organlarının kendilerini yeteri kadar göstermediğini belirterek; "Bize medyada ambargo uygulanıyor" demişti.

Özdağ'a yanıt Fatih Altaylı'dan geldi.

Habertürk canlı yayınında konuşan Altaylı, "Ümit Özdağ, "Bize medyada ambargo uygulanıyor" demiş. Allah aşkına bu haksızlığı bari bana yapmayın" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Zor ekran yüzü görürsünüz"

Altaylı, sözlerinin devamında ise "2 hafta önce partinizin cumhurbaşkanı adayını ilk kez ben ağırladım. Siz 'ambargo' deyince kalbimi kırdınız. Bundan sonra bir daha zor ekran yüzü görürsünüz" dedi.