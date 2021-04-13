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Spor Fatih Altaylı sert çıktı: Doktor raporu ile görevden alınmalı
Spor

Fatih Altaylı sert çıktı: Doktor raporu ile görevden alınmalı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün GS TV ekranlarında futbolcuların hakemle mücadale etmediğini verilen kararlara karşı çıkmadığını ve kırmızı kart bile görse hakemlerle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı Cengiz'i hedef alarak, “Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 23:39:00 -
Fatih Altaylı sert çıktı: Doktor raporu ile görevden alınmalı

Mustafa Cengiz'in bugün GS TV'de söylediği, "Futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bu açıklama sonrasında adeta çileden çıkan Fatih Altaylı sosyal medya hesabından Cengiz'e ateş püskürdü.

Abdurrahim Albayrak'a çağrıda bulundu

Sosyal medya hesabından Abdurrahim Albayrak ve yönetimdeki diğer isimlere çağrıda bulunan Altaylı, "Abdurrahim Albayrak ve yönetimdeki diğer Galatasaraylılar, Galatasaray başkanlık koltuğunda oturan zatın yarattığı rezilliğe daha ne kadar ortak olmayı düşünüyorlar" dedi.

"Şuur kaybı yaşadığı artık saklanamaz"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Altaylı, "Galatasaray spor kulübü başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin şuur kaybı yaşadığı artık saklanamaz. Kulübe ve camiaya daha fazla zarar vermeden gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz ne demişti?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de MHK Başkanı Serdar Tatlı ve hakemlere tepki gösterirken, sarı-kırmızılı futbolcuları da eleştirmişti.

Cengiz'in futbolcuları eleştirdiği kısım şöyle:

Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken.

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