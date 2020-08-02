Fas, Kuveyt, Katar ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 14, Kuveyt'te 4, Katar'da 3, Filistin'de 1 kişi yaşamını yitirdi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayısı arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, toplam 367 kişinin hayatını kaybettiği, 693 yeni vaka ile salgına yakalananların sayısının 25 bin 15 olduğu, 17 bin 960 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 457'ye yükseldi.



Ülkede toplam vaka sayısı 463 artışla 67 bin 911'e ulaşırken, 59 bin 213 kişi de sağlığına kavuştu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 196 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının 111 bin 107'ye yükseldiği, can kaybının 177, sağlığına kavuşanların sayısının 107 bin 779 olduğu belirtildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 225 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm Filistin'de Kovid-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 87'ye, hastalığa yakalananların sayısı 15 bin 780'e yükselirken 6 bin 664 kişi de sağlığına kavuştu.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, son olarak 239 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 60 bin 999, can kaybının 351, iyileşen kişi sayısının 54 bin 615 olduğunu bildirdi.