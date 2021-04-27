  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Sınav ve yeni okul heyecanını taşıyan öğrenciler bulundukları ildeki, üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Yeni dönemde üniversiteye geçecek lise son sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri üniversitelerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. Peki, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 12:55:00 -
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelerden biri de Bursa’da bulunan Türkiye’nin ilk tasarım okulu Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’dur. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, Türkiye genelinde 3 haf..
İçişleri Bakanlığı kapanma genelgesini yayınladı
Gündem

İçişleri Bakanlığı kapanma genelgesini yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 17 günlük tam kapanmaya dair İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayınladı...
Teravih namazına da zam yaptı! LGBT ile uğraşmaktan kaç rekat olduğunu unuttu
Siyaset

Teravih namazına da zam yaptı! LGBT ile uğraşmaktan kaç rekat olduğunu unuttu

İBB TV'de açıklamada bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, LGBT ile uğraşmaktan teravih namazı rekat sayısını unuttu. Zam yapmasıyla ün..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay