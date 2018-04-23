Faruk Acar: Abdullah Gül hata yapmaz

Andy-Ar'ın patronu Faruk Acar Habertük'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Acar, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili soruya "Olacağını sanmıyorum. Belki biraz daha zaman geçseydi, Türkiye’de şartlar Abdullah Gül’ün lehine gerçekleşecek şekilde değişseydi mümkün olabilirdi. Ama şu an itibarıyla 15 gün içerisinde hayati olarak vereceği bir karar var, ki Abdullah Gül’ün düşünen, tartan, adım atmadan önce oyunu kurmaya dikkat eden bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. O nedenle doğrudan hızlı bir şekilde hata yapmayı istemez" dedi.