Falcao, Real Madrid'e de gol attı
İspanya La Liga'da Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 2-1 yendiği maçta Radamel Falcao golünü attı ancak sakatlanınca oyundan çıktı.
Real Madrid karşısında 69. dakikada oyuna giren Radamel Falcao, 76. dakikada gol attı. Falcao, sakatlanarak 81. dakikada oyundan çıktı.
35 yaşındaki futbolcu, Real Madrid maçında 12 dakika forma giyebildi. Falcao, bu sezon La Liga'da 8 maçta 5. golüne imza attı.
La Liga'da Real Madrid, Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.