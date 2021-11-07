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Spor Falcao, Real Madrid'e de gol attı
Spor

Falcao, Real Madrid'e de gol attı

İspanya La Liga'da Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 2-1 yendiği maçta Radamel Falcao golünü attı ancak sakatlanınca oyundan çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 01:27:00 -
Falcao, Real Madrid'e de gol attı

Real Madrid karşısında 69. dakikada oyuna giren Radamel Falcao, 76. dakikada gol attı. Falcao, sakatlanarak 81. dakikada oyundan çıktı.

35 yaşındaki futbolcu, Real Madrid maçında 12 dakika forma giyebildi. Falcao, bu sezon La Liga'da 8 maçta 5. golüne imza attı.

La Liga'da Real Madrid, Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

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