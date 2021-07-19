  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Türkiye paralı askerleriyle dünyayı istikrarsızlaştıracak"
Sivas'ta 650 aile için harekete geçildi
BM’den İsrail’e acil çağrı
Kıbrıs'ta Erdoğan heyecanı
Gündem Fahrettin Altun’dan dikkat çeken paylaşım! Şimdi zamanı
Gündem

Fahrettin Altun’dan dikkat çeken paylaşım! Şimdi zamanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Kıbrıs Türkleriyle ilgili açıklama yaparak, "Zaman iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı’’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 12:26:00 -

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin on yıllardır kalıcı barış için Birleşmiş Milletler (BM) ile yakın iş birliği içinde çalıştığını belirterek, "Zaman iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle adayı ziyaret edeceğini kaydetti.

Altun, paylaşımında, "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri, kalıcı barışı desteklemek için on yıllardır BM ile yakın iş birliği içinde çalıştılar. Zaman, iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, ayrıca "Geçmişten Bugüne Kıbrıs Sorunu: İki Devletli Çözüm" başlıklı videoyu da paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

bu kafayla daha bir 47 sene daha uğraşırsınız omurga yok sizde koltuk uğruna vermediğiniz taviz kalmadı s400 ler gündemden düşsün diye şimdide afganistan macerası başladınız
  • Yanıtla

deniz

KUZEY KIBRIS TÜRK DEVLETİNİ DÜNYA TANIYACAK
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Farklı önlemlerin de devreye sokulabileceğini duyurdular! Cezayir, Büyükelçisini geri çağırdı
Dünya

Farklı önlemlerin de devreye sokulabileceğini duyurdular! Cezayir, Büyükelçisini geri çağırdı

Cezayir, Fas'ın BM Daimi Temsilcisi Ömer Halil’in, ülkedeki ayrılık yanlısı El-Kabail hareketinin bağımsızlığını destekleyen açıklamaları üz..
Aşı firmasına ait krem ve bebek pudrası ürünlerinde kanserojen madde çıktı! Türkiye için açıklama geldi
Gündem

Aşı firmasına ait krem ve bebek pudrası ürünlerinde kanserojen madde çıktı! Türkiye için açıklama geldi

Bazı güneş kremlerinde kanserojen madde tespit edilen Johnson & Johnson'dan 'Türkiye' açıklaması geldi. Skandallara adı karışan Johnson & Jo..
Almanya 'IBAN no' paylaştı! Merkel'den bağış çağrısı: Yapılabilecek en iyi şey para yardımı
Dünya

Almanya 'IBAN no' paylaştı! Merkel'den bağış çağrısı: Yapılabilecek en iyi şey para yardımı

Almanya Şansöylesi Angela Merkel, selin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu. Merkel, gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay