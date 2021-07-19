Fahrettin Altun’dan dikkat çeken paylaşım! Şimdi zamanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin on yıllardır kalıcı barış için Birleşmiş Milletler (BM) ile yakın iş birliği içinde çalıştığını belirterek, "Zaman iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle adayı ziyaret edeceğini kaydetti.

Altun, paylaşımında, "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri, kalıcı barışı desteklemek için on yıllardır BM ile yakın iş birliği içinde çalıştılar. Zaman, iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, ayrıca "Geçmişten Bugüne Kıbrıs Sorunu: İki Devletli Çözüm" başlıklı videoyu da paylaştı.