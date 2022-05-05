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Yerel Faciaya ramak kala... Araçta uyuyakaldı
Yerel

Faciaya ramak kala... Araçta uyuyakaldı

Bursa'da bir sürücü, arabayı sürdüğü esnada uyuyakaldı. Yolun ortasında duran sürücünün ayağı gaz pedalına takılınca seslere uyanan mahalleli şoke oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 08:56:00 -
Faciaya ramak kala... Araçta uyuyakaldı

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, bir sürücü seyir halindeyken direksiyon başında uyuyakaldı.

Sürücünün ayağı gaz pedalına takılı kalınca sese uyanan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri direksiyon başında sızan sürücüyü uyandırarak gönderdi.

Şans eseri sokakta hiç kimse bulunmaması bir faciayı önledi.

Polisin uyandırdığı sürücü daha sonra yoluna devam etti.

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