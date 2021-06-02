Eyüp Sultan türbesine ziyaret var mı? Eyüp Sultan türbesine giriş yasak mı?

Türbe ziyaretleri kapalı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok mekan kapalı durumdaydı. 1 Haziran itibariyle bazı kısıtlamalar kaldırılsa da temmuz ayına kader bir dizi önemler devam edecek. Evlatları LGS ya da YKS’ye girecek olan aileler, sınav öncesinde türbe ziyaretlerinde bulunup dualar okumak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi türbe ziyaretlerinin yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, Eyüp Sultan Türbesi ziyaretleri yasak mı? Eyüp Sultan türbesi ziyaret saatleri