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İSLAM Eyüp Sultan türbesine ziyaret var mı? Eyüp Sultan türbesine giriş yasak mı?
İSLAM

Eyüp Sultan türbesine ziyaret var mı? Eyüp Sultan türbesine giriş yasak mı?

Türbe ziyaretleri kapalı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok mekan kapalı durumdaydı. 1 Haziran itibariyle bazı kısıtlamalar kaldırılsa da temmuz ayına kader bir dizi önemler devam edecek. Evlatları LGS ya da YKS’ye girecek olan aileler, sınav öncesinde türbe ziyaretlerinde bulunup dualar okumak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi türbe ziyaretlerinin yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, Eyüp Sultan Türbesi ziyaretleri yasak mı? Eyüp Sultan türbesi ziyaret saatleri

Yeniakit Publisher
2021-06-02 10:19:00 -
Eyüp Sultan türbesine ziyaret var mı? Eyüp Sultan türbesine giriş yasak mı?

Haziran ayıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve ailesi için sınav heyecanı yaşanacak. LGS 6 Haziran’da, YKS ise 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Aileler, sınavlardan önce türbe ziyaretleri yapıp dualar okumak istiyor. Salgın sebebiyle Eyüp Sultan türbesinin açık olup olmadığını merak edenler, ‘Türbe ziyaretleri yasak mı?’ sorusuna cevap arıyor.

Eyüp Sultan türbesine ziyaret var mı? Eyüp Sultan türbesine giriş yasak mı?

Pek çok kişi türbe ziyaretlerine izin verilip verilmediğini merak ediyor. Eyüp Sultan türbesi ziyaretçilere açık. Nisan-eylül ayları arasında Eyüp Sultan türbesi sabah 06.00 akşam 23.00 saatlerinde ziyaretçilere açık.

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