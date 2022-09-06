EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika 6 Eylül 2022 haberleri: Kabine toplantısı EYT son açıklamalar

Milyonlarca emekli adayı yılsonunda çıkması beklenen yasanın kapsamı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 3600 ek gösterge sonrası çalışmaları hızlanan EYT son dakika bugün yaşanan gelişmeleri ile takip ediliyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana çözüm arayan emeklilikte yaşa takılanlar konusu hakkında bakanlık tarafından çalışma grubu kuruldu. Gelişmeler takip edilirken EYT ne zaman çıkacak, son durum ne, bu yıl çıkar mı soruları gündemde. Peki, EYT nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, kabine toplantısı EYT son açıklamaları ve yasa hakkında merak edilenler haberimizde...

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı çalışırken 8 Eylül 1999'daki bir yasal değişiklikten sonra emekli olma koşulları büyük oranda değişen kişilere deniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanları kapsıyor.

EYT SON DURUM: YAŞ VE PRİM ÖN PLANDA!

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre yeni çözümde yaş ve prim kriterleri ön planda. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek.

Kadınlar için 7200 gün ve erkekler için 9 bin gün prim tamamlamış olanlar açısından ise bir yaş avantajı sağlanması da söz konusu olabilecek.BAKAN NEBATİ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi:

Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin"

Kabine toplantısı EYT son açıklamalar...

MASADA SADECE BİR TANE FORMÜL VAR!

Şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil" şeklinde konuştu. Daha önce de Türkiye modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

EYT YASASI ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Bir süredir EYT ile ilgili konular gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için bir çalışma grubu da oluşturuldu.

Bu konuda oluşturulan çalışma grubunu duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yılsonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını da kamuoyu ile paylaşmıştı.

NE FİNLANDİYA NE ALMANYA MODELİ!

Bakan Vedat Bilgin EYT çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada formüllere dair "Ne Finlandiya ne Almaya; kendi modelimizi uygulayacağız" dediği belirtildi.

Buna göre bir süredir gündeme gelen formüllerin haricinde bir çalışma hazırlandığı anlaşılmış oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanların yanı sıra staj süresi de gündemde yer alacak konulardan biri olacak.

BAKAN BİLGİN`DEN EYT AÇIKLAMASI: ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETİYORUZ

Bursa`da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye`nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz" dedi.

EYT TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunun çözümü için masada çeşitli formüller bulunurken, Dağ çalışmaların hızlandığını belirtti. Hamza Dağ EYT sorunun çözüleceği tarihi de açıkladı. Buna göre 2022 yılının sonu 2023'ün başında EYT çözüme kavuşmuş olacak.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.

Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.

EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.

"EYT ÇALIŞMASINI TAMAMLADIĞIMIZ GÜN AÇIKLAYACAĞIM"

En uygun formülle çalışmanın netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağını bildiren Bakan Bilgin, "Daha önce 3600`de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT`yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor.



İlginizi çekebilir → YKS tercih kılavuzu 2022 yayInlandı mı? YKS 2. ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Altında neler oluyor? İslam Memiş'ten korkutan uyarılar: Bu daha bir şey değil→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Adil Karaismailoğlu duyurdu! Hızlı tren sefer sayısı artırıldı→ TIKLAYINIZ