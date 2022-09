YKS tercih kılavuzu 2022 yayInlandi mı? YKS 2. ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

YKS ek tercih başvuruları için tarihler belli oldu. Başvuruların belirtilen tarihler aralığında ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacağı bilinirken üniversite boş kontenjanlar listesi ile adaylar şanslarını yeniden deneyecek. Bu noktada "Üniversite boş kontenjanlar ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, kılavuzu yayımlandı mı?" soruları araştırılıyor ve yanıt arıyor. YKS ek tercih sürecinde dair tüm detaylar ve üniversitelerin boş kontenjanları belli oldu. İşte YKS ek tercih...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül

Başvuruda bulunmadan önce ülkemizde en kolay iş bulan mesleklere göz atmadan olmaz. İşte o mesleklerin listesi;

TÜRKİYE'DE EN KOLAY İŞ BULAN 10 MESLEK

1-TIP

2-ECZACILIK

3-ODYOLOJİ

4-FİZYOTERAPİ

5-HEMŞİRELİK

6-PİLOTAJ

7-PSİKOLOJİ DANIŞMANLIK

8-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

9-SAĞLIK HİZMETLERİ

10-ÖĞRETMENLİK

YKS sonuçları T.C. ile sorgulama 2022 TYT adresi için TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor. ÖSYM duyurular > 2022 sayfa giriş LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih kılavuzu 2022 YKS sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ

YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Diğer bilgiler için e-devlet ÖSYM giriş: osym.gov.tr giriş yapabilirsiniz.

