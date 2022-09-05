Altında neler oluyor? İslam Memiş'ten korkutan uyarılar: Bu daha bir şey değil

İslam Memiş altın açıklaması

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 1.002,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 1.003 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 1.003 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.646 lira, Cumhuriyet altını da 6.730 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.710 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerine karşın Avrupa'daki enerji krizi ve Asya'daki jeopolitik gelişmelerle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de yaptığı değerlendirmeler şunları söyledi:

-Gıda fiyatları oldukça ucuz daha önce konut fiyatları ucuz deyince bana kızıyorlardı. Şimdi de diyorum ki gıdaya ulaşım şuanda ucuz. Daha bunlar bir şey değil. yeni zamlar geldiğinde neyin ne olduğunu göreceğiz.

-Eylül ayında hem dip hem zirve seviyeleri göreceğiz. Altının ons fiyatında 1700-1728 dolar aralığını takip edeceğim. Altının ons fiyatı ile işi olan yatırımcının bu bant aralığını bilmesi gerekiyor.

İslam Memiş dolar yorumu

-Geçen hafta 1700 doların altın sarktı. Ama hemen toparlandı. Gram altın TL fiyatının 1000 lira olduğunu gösteriyorlar ekranlarda. Şuan 1012-1017 aralığında..

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