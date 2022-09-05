Adil Karaismailoğlu duyurdu! Hızlı tren sefer sayısı artırıldı

'MEGA PROJELERE İMZAMIZI ATIYORUZ' Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demir yolu yatırım ve hedeflerinde de önümüzdeki dönemin yol haritalarını belirlediklerini belirten Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre, hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısının 8'den 52'ye yükseltileceğini ifade etti. Yük ve yolcu kapasitesinde artışa gidileceğini aktaran Karaismailoğlu, demir yolunun yatırımlardaki payının da artacağını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, "Kim ne derse desin, 20 yıldır olduğu gibi milletimizden aldığımız güçle ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan mega projelere imzamızı atıyoruz. Projelerimizi eleştirenler ön saflarda yer almayı marifet sayarken biz milletimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Tek derdimiz vatan; ilkemiz, çalışmak, hedefimiz daha gelişmiş Türkiye'yi, bölgesinde lider dünyada öncü ülkelerden biri haline getirmektir."