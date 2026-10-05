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Gündem Evlerinde ölü bulunmuşlardı! Yaşlı çifti üst komşusu katletmiş!
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Evlerinde ölü bulunmuşlardı! Yaşlı çifti üst komşusu katletmiş!

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Evlerinde ölü bulunmuşlardı! Yaşlı çifti üst komşusu katletmiş!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde anne babasından haber alamaması üzerine eve giden çiftin çocukları tarafından koridorda ölü bulunan 70’li yaşlardaki Asiye ve Vural Kara çiftinin, üst komşuları Kerem S., tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 48 yaşındaki şüphelinin komşularını gürültü nedeniyle öldürdüğü öne sürüldü.

Bu sabah saat 11.45 sıralarında bir süredir haber alamaması üzerine Halitpaşa Mahallesi Yazıcı Sokak'ta yaşayan anne ve babasının evine giden çiftin çocukları, anne ve babasını koridorda ölü bulunca 112 acil’i aradı. İhbar üzerine adrese Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 70 yaşındaki Asiye Kara ile 70 yaşındaki Vural Kara'nın daire koridorunda hayatını kaybettiği belirlendi.

SERT CİSİMLE VURDUKTAN SONRA BIÇAKLAMIŞ

İlk incelemede çiftin sert bir cisim ve kesici alet kullanılması sonucu öldürülmüş olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine polis ekipleri olayın şüphelisini belirlemek için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında çiftin üst komşusu olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Kerem S., gözaltına alındı. Kerem S.'nin ilk belirlemelere göre olayın gürültü nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu komşu çifti öldürdüğü öne sürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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