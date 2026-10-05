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Sağlık
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Kongo'da Ebola dehşeti: Vaka sayısı 8 bini aştı

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Kongo'da Ebola dehşeti: Vaka sayısı 8 bini aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken, doğrulanmış vakaların sayısı 8 bin 544’e ulaştı.

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Foto - Kongo'da Ebola dehşeti: Vaka sayısı 8 bini aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim ve Medya Bakanlığı Ebola salgınına ilişkin güncel verileri yayımladı. Buna göre, salgında 8 bin 544 doğrulanmış vaka kaydedildi, 4 bin 114 kişi hayatını kaybetti.

#2
Foto - Kongo'da Ebola dehşeti: Vaka sayısı 8 bini aştı

Salgının başından bu yana 2 bin 230 kişi iyileşirken, son 24 saatte 17 kişi iyileşti. Salgındaki ölüm oranı yüzde 48,2 olarak güncellendi. Salgınla mücadele çalışmaları, hastalığın görüldüğü 7 eyaletin 64 bölgesinde sürüyor.

#3
Foto - Kongo'da Ebola dehşeti: Vaka sayısı 8 bini aştı

EBOLA, AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLDU: Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku yerleşimlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

#4
Foto - Kongo'da Ebola dehşeti: Vaka sayısı 8 bini aştı

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü. KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti. Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

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