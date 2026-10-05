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Ekonomi TÜİK verileri paylaştı: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi

TÜİK verileri paylaştı: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

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TÜİK verileri paylaştı: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.

TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak açıklandı.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 27,62 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,62 artış, ulaştırmada %35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla, 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 133 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ 

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,80 artış olarak gerçekleşti.

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Yorumlar

vlkn

alkollü içecekleri, benzin ve mazotu bu ülke de tüketmiyor muyuz biz??? gerçi tüik yazısından sonra okumamalıydım. şu yalan verilerle bile enflasyonda dünya ilk beşinin içindeyizdir kesin...

Murat tok

Hayret nasıl oluyor da ağustos-eylül enflasyonu aynı çıkıyor.1.84 -1.84 yiyin beyler yiyin.Kusuncaya kadar yeyin
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