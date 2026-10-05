Tamamen yapay zeka çözdü: Napolyon'un 217 yıllık sır perdesi aralandı! Şifreli mesajlar 6 saatte deşifre oldu
Tamamen yapay zekanın çözdüğü şifreli mesajlar; Napolyon Bonapart’ın 1809’da General Auguste de Marmont’a gönderdiği ve 217 yıldır tamamen çözülemeyen şifreli askeri mektup, yapay zekâ yardımıyla yaklaşık 6 saatte deşifre oldu. 217 yıllık sır ortaya çıktı. Mektupta Fransa ile Avusturya arasındaki savaş öncesine ait gizli birlik hareketleri, kuvvetlerin konumları ve Marmont’a verilen askeri talimatların yer aldığı ortaya çıktı.