Tamamen yapay zeka çözdü: Napolyon'un 217 yıllık sır perdesi aralandı! Şifreli mesajlar 6 saatte deşifre oldu

Yapay zekâ, önce sembolleri metne aktardı ve daha önce çözülebilmiş kod parçalarıyla karşılaştırdı. Ardından milyonlarca olası kelime kombinasyonunu deneyerek anlamlı metne ulaşmaya çalıştı. Sürecin yaklaşık altı saat sürdüğü belirtildi. 217 YIL BOYUNCA TAM OLARAK ÇÖZÜLEMEDİ Church, daha önce tarihi bir askeri şifreyi çözmediğini söyledi. Çalışmaya, daha önce 1941 yılına ait şifreli bir Alman askeri mesajının yapay zekâ yardımıyla çözülmesinden esinlenerek başladığını aktardı. Uzmanlara göre söz konusu şifre teorik olarak insan kriptologlar tarafından da çözülebilirdi. Ancak bunun çok uzun ve zahmetli bir çalışma gerektireceği değerlendiriliyor. Mektubun yazılmasından bu yana geçen 217 yılda hiçbir kriptolog şifreyi bütünüyle çözememişti.