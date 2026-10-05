Tavanı da tabanı da 'pislik' içinde

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Yolsuzluk rezaletlerinin, uçkur skandallarının, menfaat mücadelelerinin, ayak oyunlarının ve yumruklaşmaların eksik olmadığı, silahların patladığı Yeni Parti’de ‘pislik’lerin ardı arkası kesilmiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişinin gözaltına alındığı Eyüpsultan Belediyesi’nde şimdi de “bankamatik memur” rezaleti patlak verdi. İGDAŞ Genel Müdürü olduğu dönemde yaptığı araç kiralama vurgunu ile gündeme gelen ve sadece bir araç için günde asgari ücretin 2,25 katı kiralama bedeli ödendiği belirlenen ve yolsuzluk sebebiyle gözalltına alınan Özmen, halkın parasını İGDAŞ’tan transfer ettiği yandaşa akıtmış.

‘GÖLGE ÖZEL KALEM’E 297 BİN TL MAAŞ

Başkan Özmen’in “Gölge Özel Kalem”i olarak bilinen ve İGDAŞ personeli iken 03.02.2025 tarihinde CHP’li Eyüpsultan Belediyesi iştirak şirketi ESTUR Organizasyon Gayrimenkul Yatırım İnsan Kaynakları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’inde “proje danışmanı” kadrosunda çalışmaya başlayan Feyza Özyurt’un aylık tam 297 bin 270 TL aylık net maaş aldığı ortaya çıktı. Belediyedeki kaynaklarımız, işe gelmeyen ve ortalıkta hiç gözükmediği halde yaklaşık Cumhurbaşkanı kadar maaş alan Özyurt’un “bankamatik memur” olduğunu iddia etti.

MÜHENDİSİM DEDİ RESSAM ÇIKTI

Özgül Özel’in birlikte yol yürüdüğü şaibeli isimlerden biri de CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen Esenler Meclis Üyesi Yalçın Ateş oldu. 2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinden Esenler Meclis Üyesi seçilen Ateş’in, belediyenin resmi web sitesinde yer alan biyografisinde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği’nden mezun olduğu belirtildiği halde seçim sürecinde kendisini İnşaat Mühendisi olarak tanıttığı öğrenildi. Halen Esenler Belediyesi İmar Komisyonunda yer alan ve kendisine ait Derya Mühendislik ve Kentsel Dönüşüm Ofisi adlı şirketle İstanbul’da kentsel dönüşüm projeleri yürüten YP’li Ateş’in, seçmenden oy isterken kendisini “inşaat mühendisi” olarak pazarladığı belirlendi. Sosyal medya platformu Instagram’da yer alan profilinde kendisini “İstanbul’un muhafızı” olarak tanıtan gerçekte ise İmar Komisyonu’nda görev aldığı halde kendisine ait şirketle İstanbul’da kentsel dönüşüm projeleri kovalayan YP’li Ateş’in hazırladığı seçim broşüründe, “Merhaba Sevgili Komşum, ben Yalçın Ateş. 1981 yılında Esenler’de doğdum. Aslen Tunceli Pülümürlüyüm. Elazığ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunuyum” diyerek yalan söylediği kaydedildi. CHP Genel Sekterliğince hazırlanan ve soğuk damga vurulan Esenler Belediyesi Meclis Üyeliği Adaylık Listesinde ise Yalçın Ateş’in meslek hanesinde “Yapı Ressamlığı” yazdığı açıkça görölüyor. Yaşanan manipülasyon, Özgür Özel’in yol arkadaşlarının amaca giden yolda nasıl yalan söylediklerini tescilledi.

ÜSTÜNÜ ÇİZİP ‘PİSLİK’ YAZDILAR

Marmaris’te Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün hukuka aykırı olarak oy sayımı yaptığının görüntülenmesinin, Anamur’da Belediye Başkanı Durmuş Deniz’in ittiği kadının kolunun kırılmasının, Şahinbey’de yaşanan arbedenin, Esenyurt’ta ortalığın karışmasının, Mezitli’de silahların ateşlenmesinin ardından 3 Ekim’de Üsküdar Yeni Parti ilçe Başkanlığı seçimlerinde olay çıktı. 3 Ekim’de yapılan Üsküdar Yeni Parti ilçe başkanlığı seçimlerinde delegelerin yarıdan çoğu sandığa gitmezken, kongreye hakaretler damgasını vurdu. 400’ün üzerinde delegesi olan YP’nin Üsküdar ilçe başkanlığı seçimlerinde sadece 137 delege oy kullanırken, Nurali Akkaya adlı delege YP’lilerin hedefi oldu. Delege listesinde yer alan “Nurali Akkaya” ismini tükenmez kalemle karalayan Yeni Partililer, “YP’li Akkaya’nın isminin yanına büyük harflerle “PİSLİK” yazdı. Skandal ifadeler YP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinde dönen iç kavgayı bir kez daha deşifre etti.