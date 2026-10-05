İran korkusu ABD’yi İngiltere’den çekilmeye zorladı

ABD ordusundan İngiltere'deki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi.

İngiliz medyasına konuşan bir Pentagon yetkilisi, RAF Fairford Üssü'nde konuşlandırılmış ABD bombardıman uçaklarının tamamının İngiltere'den ayrılarak ABD'deki ana üslerine döndüğünü açıkladı.

Uçuş takip verilerine göre Fairford'da bulunan B-1 bombardıman uçaklarından oluşan filo da üsten ayrıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise gelişmeye ilişkin açıklama yapmadı.

ÜS YAKININDAKİ ŞÜPHELİ ARAÇLAR ALARMA GEÇİRDİ

Bombardıman uçaklarının çekilmesi, 27 Eylül'de RAF Fairford yakınlarında yaşanan dikkat çekici güvenlik olayının ardından geldi.

İngiliz polisi, üs yakınlarında görüldüğü bildirilen üç şüpheli araç üzerine harekete geçti.

Soruşturma kapsamında yaşları 23 ile 25 arasında değişen beş İngiltere vatandaşı, terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Ardından İngiltere-İran çifte vatandaşı 25 yaşındaki altıncı bir kişi de aynı şüphe kapsamında gözaltına alındı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

İRAN ŞÜPHESİ GÜNDEME GELDİ

İngiliz hükümet kaynaklarının, Washington'ın bombardıman uçaklarını geri çekmesi ile güvenlik soruşturması arasında bağlantı bulunduğu yönündeki değerlendirmelere itiraz etmediği aktarıldı.

Olayın ardından yapılan açıklamalarda İran ihtimali de gündeme taşındı.

İngiliz yetkililer, İran'ın olayda rolü bulunabileceğine ilişkin “güçlü işaretler” olduğunu belirtirken ayrıntı paylaşmadı.

Tahran yönetimi ise olayla herhangi bir bağlantısının bulunduğu yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da olayda “yabancı bir aktörün” rolü bulunduğu yönünde değerlendirmede bulundu.

B-1 VE B-52'LER İÇİN KRİTİK ÜSTÜ

RAF Fairford, ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'ya yönelik hava operasyonlarında kullandığı stratejik noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

ABD son aylarda buradan B-1 ve B-52 stratejik bombardıman uçaklarını Orta Doğu'ya göndermişti.

Pentagon ise İngiltere'deki uçakların geri çekilmesine rağmen ABD bombardıman filosunun operasyon kabiliyetinde herhangi bir zafiyet oluşmadığı mesajını verdi.

ABD ordusu, bombardıman uçaklarının Amerikan ana karasından kalkıp yeniden ABD'ye dönebilecek şekilde dünyanın farklı bölgelerinde “her yerde, her zaman” operasyon gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Pentagon'un çekilmenin kesin nedenini açıklamaması ise RAF Fairford'daki güvenlik alarmı ve İran'a yönelik suçlamalarla ilgili soru işaretlerini artırdı.