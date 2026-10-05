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Yerel Ekim ayında kış manzarası!
Yerel

Ekim ayında kış manzarası!

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Ekim ayında kış manzarası!

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle sağanak yerini kara bıraktı.

Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Yalmanlar Yaylası’nda otlaklar ve dağların yamaçları beyaz örtüyle kaplandı.

 

Yaylada koyunlarını otlatırken kara yakalanan sürü sahipleri, hayvanlarını bir arada tutup güvenli bölgelere götürmeye çalıştı. Ekim ayının ilk günlerinde etkili olan yağışla yaylada kış manzaraları oluştu.

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