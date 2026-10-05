  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılda 60 milyon kutu ilaç üretilecek! Türk firmadan Azerbaycan’a dev ilaç fabrikası Kongo'da Ebola dehşeti: Vaka sayısı 8 bini aştı Müslüman ülkede kadınlar sahaya indi: Ellerinde silahlarla atış talimi yapmaya başladı MASAK raporunun detayları ortaya çıktı! Yasin Kol’un hesabında 84.1 milyonluk hareketlilik Uzman isimden dikkat çeken uyarı:“5 ile 5,8 arasında sarsıntılar beklenebilir” Tamamen yapay zeka çözdü: Napolyon'un 217 yıllık sır perdesi aralandı! Şifreli mesajlar 6 saatte deşifre oldu AileFest alanında Erdoğan rüzgarı: Cumhurbaşkanı Rami'de vatandaşla buluştu Bir saat diye çıkıp 14 senedir dönmedi! İki arkadaş sırra kadem bastı!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Yara izi ve doku hasarı hasarı oluşuyor: O kadınlar piercing yapmayı masun sanmasınlar: Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Yara izi ve doku hasarı hasarı oluşuyor: O kadınlar piercing yapmayı masun sanmasınlar: Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Piercing yaptırmak kadınlar için estetik bir tercih olarak öne çıksa da işlem masum değil. Cildin delinmesiyle birlikte enfeksiyon, alerjik reaksiyon, tahriş, yara izi ve doku hasarı gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar uyarıyor

#1
Foto - Yara izi ve doku hasarı hasarı oluşuyor: O kadınlar piercing yapmayı masun sanmasınlar: Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Göbek deliğine piercing yaptırmak, vücut modifikasyonları arasında uzun süredir tercih edilen uygulamalardan biri. Ancak işlemin basit görünmesi, herhangi bir risk taşımadığı anlamına gelmiyor. Cildin delinmesiyle birlikte vücuda yabancı bir materyal yerleştirildiği için enfeksiyon ve iyileşme sorunları başta olmak üzere çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Vücut piercingleri üzerine yapılan kapsamlı incelemelerde enfeksiyon, kanama, alerjik reaksiyon, yara izi ve keloid gibi sorunlar raporlanırken, göbek bölgesinin de komplikasyon açısından dikkat edilmesi gereken bölgelerden biri olduğu belirtiliyor.

#2
Foto - Yara izi ve doku hasarı hasarı oluşuyor: O kadınlar piercing yapmayı masun sanmasınlar: Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Göbek piercinginde iğneyle ciltte bir kanal oluşturuluyor ve bu bölgeye takı yerleştiriliyor. İşlem sonrasında oluşan yeni açıklık, özellikle ilk dönemlerde bakterilerin bölgeye ulaşması için bir giriş noktası oluşturabiliyor. Yani göbek deldirmek tek başına mutlaka bir sağlık sorununa yol açacak anlamına gelmiyor. Ancak işlemin hijyenik koşullarda yapılmaması veya sonrasındaki bakımın ihmal edilmesi, riski artırabiliyor.

#3
Foto - Yara izi ve doku hasarı hasarı oluşuyor: O kadınlar piercing yapmayı masun sanmasınlar: Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Piercing sonrasında ortaya çıkabilecek sorunların başında enfeksiyon geliyor. Bölgede kızarıklık, şişlik, ağrı, sıcaklık artışı veya akıntı gibi belirtiler enfeksiyon ihtimalini düşündürebiliyor. Vücut piercingleriyle ilgili sistematik değerlendirmelerde enfeksiyon, en sık karşılaşılan komplikasyonlar arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre enfeksiyon yalnızca piercing yapılan bölgede kalmayıp nadiren daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Göbek piercingleri özelinde yapılan daha yeni veriler de bu bölgenin enfeksiyon açısından dikkat gerektirdiğini gösteriyor. Acil servis başvurularını inceleyen bir araştırmada göbek, meme ucu ve ağız bölgesindeki piercinglerin kulak piercinglerine kıyasla enfeksiyonla ilişkili başvurularda daha yüksek olasılıkla bağlantılı olduğu görüldü.

#4
Foto - Yara izi ve doku hasarı hasarı oluşuyor: O kadınlar piercing yapmayı masun sanmasınlar: Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Piercing çevresinde meydana gelen her kızarıklığın enfeksiyon olduğu düşünülmemeli. Takının yapıldığı metal de ciltte reaksiyona neden olabiliyor. Özellikle bazı metallere karşı hassasiyeti bulunan kişilerde kaşıntı, kızarıklık ve ciltte döküntü görülebiliyor. Bu belirtiler enfeksiyonla karıştırılabildiği için sorunun kaynağının doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle piercing yaptırırken yalnızca görünümüne değil, kullanılan takının materyaline de dikkat etmek gerekiyor. TAKININ METALİ NEDEN ÖNEMLİ? Vücut piercingleriyle ilgili tıbbi değerlendirmelerde özellikle metal kaynaklı alerjik reaksiyonların görülebileceği belirtiliyor. Takının ciltle sürekli temas etmesi, hassasiyeti bulunan kişilerde dermatolojik sorunları tetikleyebiliyor. Göbek piercingi yaptırmayı düşünenlerin, kullanılacak takının hangi materyalden üretildiğini önceden öğrenmesi bu nedenle önem taşıyoGöbek piercinginin dikkat edilmesi gereken bir başka özelliği de iyileşme süreci. Piercing komplikasyonları üzerine yapılan tıbbi değerlendirmelerde göbek, meme ucu ve genital bölgedeki piercinglerin iyileşme süresinin uzun olabileceği belirtiliyor. Bu durum, piercing yaptırdıktan kısa süre sonra bölgenin tamamen iyileşeceği düşüncesinin doğru olmayabileceğini gösteriyor. İyileşme sürecinde takıyla sürekli oynanması, bölgenin kıyafetlere sürtünmesi veya bakımın ihmal edilmesi tahrişi artırabilir.Göbek bölgesindeki piercinglerde yalnızca enfeksiyon değil, fiziksel travma da sorun oluşturabiliyor. Özellikle takının kıyafetlere takılması veya çekilmesi, piercing kanalındaki dokunun zarar görmesine neden olabilir. Her cilt aynı şekilde iyileşmiyor. Bazı kişilerde piercing sonrasında belirgin yara izleri veya kabarık doku oluşumu görülebiliyor. Vücut piercinglerinin sağlık risklerini inceleyen sistematik derlemelerde keloid, fibrom ve farklı yara izi sorunları da bildirilen komplikasyonlar arasında yer alıyor. Özellikle daha önce keloid geliştirmiş kişiler açısından işlem öncesinde uzman görüşü almak önem taşıyor.Göbek piercinginde risk yalnızca kişinin cilt yapısından kaynaklanmıyor. İşlemi gerçekleştiren kişinin deneyimi, kullanılan ekipmanın hijyeni ve işlem sonrasındaki bakım da sonucu etkileyebiliyor. Bu nedenle evde veya uygun olmayan koşullarda göbek deldirmek yerine, hijyen standartlarına dikkat eden profesyonel bir uygulayıcının tercih edilmesi gerekiyor. Yeni yapılan piercingin bakımında temel amaç, bölgeyi temiz tutmak ve gereksiz tahrişten korumak. Yeni piercinglerin bakımında uygun temizlik yapılması, bölgenin kurcalanmamasını ve işlem sırasında verilen bakım önerilerine uyulması tavsiye ediliyor. Ayrıca enfeksiyon şüphesi olduğunda sağlık profesyonelinden yardım alınması gerektiğini belirtiyor. Piercingin iyileşmesini beklerken takıyla gereksiz yere oynamamak, bölgeyi tahriş etmemek ve kişiye verilen bakım talimatlarını uygulamak önem taşıyor.Piercing sonrasında hafif hassasiyet veya başlangıçta görülen bazı değişiklikler iyileşme sürecinin bir parçası olabilir. Ancak giderek artan ağrı, belirgin şişlik, yoğun kızarıklık, akıntı veya kişinin kendisini ateşli ve kötü hissetmesi gibi belirtiler daha ciddi bir soruna işaret edebilir. Özellikle ateş ve titreme gibi genel belirtiler ortaya çıktığında enfeksiyonun ilerlemiş olabileceği ihtimali nedeniyle tıbbi değerlendirme gerekebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de
Gündem

Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de

AFAD verilerine göre Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinl..
Uzmanlardan korkutan uyarı! Adana ve Osmaniye'de deprem fırtınası başladı
Gündem

Uzmanlardan korkutan uyarı! Adana ve Osmaniye'de deprem fırtınası başladı

Adana ve Osmaniye'de 24 dakika içerisinde meydana gelen 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki peş peşe sarsıntılar büyük paniğe yol açarken, deprem..
Haydan gelen huya gider! Bir zamanlar sayılı zenginlerdendi evinde ölü bulundu
Aktüel

Haydan gelen huya gider! Bir zamanlar sayılı zenginlerdendi evinde ölü bulundu

Aydın’da 1974 yılında Milli Piyango’dan 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak dönemin varlıklı isimleri arasına giren 79 yaşındaki Fik..
Kahramanmaraş’ta hava bir anda değişti! Yağmur ve dolu etkili oldu
Gündem

Kahramanmaraş’ta hava bir anda değişti! Yağmur ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli ancak etkili olan yağış neden..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ekiplerimiz sahada can kaybı yok
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ekiplerimiz sahada can kaybı yok

Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ekiplerimiz sahada can kaybı yo..
İslam dünyasından tarihi çağrı! "İslami Birleşmiş Milletler kurulmalı"
Gündem

İslam dünyasından tarihi çağrı! "İslami Birleşmiş Milletler kurulmalı"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, İstanbul'da düzenlenen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu'nda yaptığı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23