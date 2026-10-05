İP’li Lütfü hakimi rüşvete bağlamış

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Daha önce kaçak çiftliği, muhabiri linç ettirmesi, 36 milyon liralık krediyi buhar etmesi gibi skandallarla anılan ve bir şehidin kız kardeşine küfreden İP’in küfürbaz milletvekili Lütfü Türkkan’ın şimdi de hâkimleri rüşvete boğduğu ortaya çıktı.

DAVALARA MÜDAHALE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki bazı adliyelerde görülen dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği ve örgütlü şekilde hareket edildiği yönündeki iddialar araştırılırken, soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden birinde İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın ismine denk gelindi.

MİLYONLARCA RÜŞVET

İP’li Türkkan’ın taraf olduğu İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesindeki bir davanın Lütfü Türkkan lehine sonuçlandırılması amacıyla, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ve yurt dışında firari Y.A. aracılığıyla hâkim B.K.’ye milyonlarca lira rüşvet verildiği öne sürüldü. Paranın bir bölümünün banka hesabına kapora olarak gönderildiği, kalan kısmının ise hâkime ve kardeşine elden ödendiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, dosyada isimleri geçen 5 hâkim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimi B.K., 3 Ekim 2026’da rüşvet suçundan tutuklandı. İki yargı mensubu hakkında da örgüte yardım ve rüşvete aracılık suçlarından yakalama kararı verildi.

DOSYASI ANKARA’DA

Öte yandan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın davasında hâkime milyonlarca lira rüşvet verildiğinin belirlenmesi üzerine vekilin dosyası tefrik edilerek Ankara’ya gönderildi.