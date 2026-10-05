Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyada en çok dizel üretimi yapan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye üretimde kaçındı sırada?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyada en çok dizel üretimi yapan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye üretimde kaçındı sırada?
KÜRESEL BİR DİZEL KRİZİ KAPIDA! ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise yükselen yakıt fiyatlarının ardından Avrupa ülkelerine stratejik dizel rezervlerini piyasaya sürmeleri için baskı yaptı. Aksi durumda ABD'nin dizel ihracatını kısıtlayabileceği uyarısında bulundu.
EN ÇOK DİZEL SATAN ÜLKELER AÇIKLANDI! ABD'nin baskısının ardından G7 ülkeleri acil rezervlerden toplam 100 milyon varil dizel ve ham petrolün piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yaşanan gelişmelerden sonra OPEC'in yayınladığı listeye göre en çok dizel satan ülkeler de ortaya çıktı...
İŞTE DÜNYAYA EN ÇOK DİZEL SATAN ÜLKELER!
15) ÇİN
14) TAYVAN
13) İTALYA
12) KANADA
11) MALEZYA
10) ALMANYA
Türkiye günde 78,9 bin varil dizel satıyor. derleyen: haber7
9) BELÇİKA
8) KUVEYT
7) SİNGAPUR
6) HOLLANDA
5) GÜNEY KORE
4) HİNDİSTAN
3) SUUDİ ARABİSTAN
2) RUSYA
1) ABD/
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