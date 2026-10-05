Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

EN ÇOK DİZEL SATAN ÜLKELER AÇIKLANDI! ABD'nin baskısının ardından G7 ülkeleri acil rezervlerden toplam 100 milyon varil dizel ve ham petrolün piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yaşanan gelişmelerden sonra OPEC'in yayınladığı listeye göre en çok dizel satan ülkeler de ortaya çıktı...