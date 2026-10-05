  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yara izi ve doku hasarı hasarı oluşuyor! O kadınlar piercing yapmayı masun sanmasınlar: Uzmanlardan dikkat çeken uyarı Yılda 60 milyon kutu ilaç üretilecek! Türk firmadan Azerbaycan’a dev ilaç fabrikası Kongo'da Ebola dehşeti: Vaka sayısı 8 bini aştı Müslüman ülkede kadınlar sahaya indi: Ellerinde silahlarla atış talimi yapmaya başladı MASAK raporunun detayları ortaya çıktı! Yasin Kol’un hesabında 84.1 milyonluk hareketlilik Uzman isimden dikkat çeken uyarı:“5 ile 5,8 arasında sarsıntılar beklenebilir” Tamamen yapay zeka çözdü: Napolyon'un 217 yıllık sır perdesi aralandı! Şifreli mesajlar 6 saatte deşifre oldu AileFest alanında Erdoğan rüzgarı: Cumhurbaşkanı Rami'de vatandaşla buluştu Bir saat diye çıkıp 14 senedir dönmedi! İki arkadaş sırra kadem bastı!
Dünya
20
Yeniakit Publisher
Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada en çok dizel üretimi yapan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye üretimde kaçındı sırada?

#1
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

KÜRESEL BİR DİZEL KRİZİ KAPIDA! ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise yükselen yakıt fiyatlarının ardından Avrupa ülkelerine stratejik dizel rezervlerini piyasaya sürmeleri için baskı yaptı. Aksi durumda ABD'nin dizel ihracatını kısıtlayabileceği uyarısında bulundu.

#2
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

EN ÇOK DİZEL SATAN ÜLKELER AÇIKLANDI! ABD'nin baskısının ardından G7 ülkeleri acil rezervlerden toplam 100 milyon varil dizel ve ham petrolün piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yaşanan gelişmelerden sonra OPEC'in yayınladığı listeye göre en çok dizel satan ülkeler de ortaya çıktı...

#3
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE DÜNYAYA EN ÇOK DİZEL SATAN ÜLKELER!

#4
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

15) ÇİN

#5
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

14) TAYVAN

#6
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

13) İTALYA

#7
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

12) KANADA

#8
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

11) MALEZYA

#9
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

10) ALMANYA

#10
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye günde 78,9 bin varil dizel satıyor. derleyen: haber7

#11
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

9) BELÇİKA

#12
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

8) KUVEYT

#13
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

7) SİNGAPUR

#14
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

6) HOLLANDA

#15
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

5) GÜNEY KORE

#16
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

4) HİNDİSTAN

#17
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

3) SUUDİ ARABİSTAN

#18
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

2) RUSYA

#19
Foto - Dünyanın en çok dizel satan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

1) ABD/

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! Karadeniz'de gemi vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Karadeniz'de gemi vuruldu

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'deki köprü ile Odessa'ya askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Dosyadan Lütfü Türkkan da çıktı! Yargıda rüşvet soruşturması son virajda
Gündem

Dosyadan Lütfü Türkkan da çıktı! Yargıda rüşvet soruşturması son virajda

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yargıda rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında 8 şüpheli tutuklanırken, İYİ Parti Kocael..
Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türk askerini ABD tankları durduramaz
Gündem

Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türk askerini ABD tankları durduramaz

Yunanistan-İsrail arasındaki askeri işbirliği ve Atina yönetiminin Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı adımlarını değerlendiren Uluslararası İlişk..
Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar
Gündem

Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar

Seçim öncesi muhalefet cephesinde koltuk ve ittifak pazarlıkları yeniden alevlenirken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in milliyetçi tab..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ekiplerimiz sahada can kaybı yok
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ekiplerimiz sahada can kaybı yok

Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ekiplerimiz sahada can kaybı yo..
İslam dünyasından tarihi çağrı! "İslami Birleşmiş Milletler kurulmalı"
Gündem

İslam dünyasından tarihi çağrı! "İslami Birleşmiş Milletler kurulmalı"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, İstanbul'da düzenlenen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu'nda yaptığı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23