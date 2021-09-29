Evinizde kaktüs yetiştirin

Odanıza şıklık kazandırmak ve birçok konuda size faydalı olan kaktüs yetiştirmek ister misiniz? Üstelik bakımı da çok kolay.

Kaktüsün faydaları;

Yapılan araştırmalarda evde, ofiste kaktüs yetiştirmenin hafızayı güçlendirdiğini ve stres, kaygı, depresyon, dejeksiyon, bitkinlik ve öfke gibi duygular üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ortaya koydu. Kısacası kaktüs bulundurmak sizi huzurlu hissettirecek.

İnsanlar için hava çok önemlidir. Bitkiler bulunduğu ortamda oksijen miktarını artırırlar. Kaktüs gibi bitkiler havaya oksijen bırakırlar bu sayede odanızdaki hava kalitesi de artmış olacaktır. Vücuttaki zararlı toksinleri maddeleri atmak için oksijen gereklidir. Ayrıca kaktüsler mekanınızdaki bakteri ve toz birikimini azaltır.

Teknolojik aletler artık evimizde, ofisimizde her yerde bulunmakta. Bu araçların yaydıkları radyasyonu kaktüs emer. Bu nedenle sağlığımız için çok önemli rol oynamaktadır.

Uzmanlar; bitkilerle konuşmanın bizi mutlu edeceğini ve hatta bitkilerle konuştuğumuzda onların daha hızlı büyüyeceğini bile söylerler. Yapacağınız iletişim size mutluluk verecektir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; doğayla iletişimde olmak kişiyi olumlu etkilediği için iş ve okul hayatında daha başarılı olmalarıdır.

Diğer faydaları: