Evinde 4 AFAD çadırı bulunan 1 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da, evinde kullanılmamış 4 AFAD çadırı bulunan kişi gözaltına alındı.
Siverek Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir evde açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildiğini açıkladı.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır."
Şüpheli hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.