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Yerel Evinde 4 AFAD çadırı bulunan 1 kişi gözaltına alındı
Yerel

Evinde 4 AFAD çadırı bulunan 1 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, evinde kullanılmamış 4 AFAD çadırı bulunan kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 14:12:00 -
Evinde 4 AFAD çadırı bulunan 1 kişi gözaltına alındı

Siverek Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir evde açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildiğini açıkladı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır."

Şüpheli hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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