  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Everton, C.Palace engeline takıldı
Spor

Everton, C.Palace engeline takıldı

Everton İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 03:57:00 -
Everton, C.Palace engeline takıldı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Premier Lig takımlarından Everton, sahasında konuk ettiği Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56'ncı dakikasında Kolombiyalı yıldız James Rodriguez ile öne geçen Carlo Ancelotti'nin takımı bu üstünlüğünü maç sonuna taşıyamadı.

Konuk takımda 84'te oyuna giren Michy Batshuayi oyuna girdikten sadece iki dakika sonra attığı golle takımının Goodison Park'tan puanla dönmesini sağladı.

Bu sonucun ardından Everton puanını 47'ye, Crystal Palace ise 38'e yükseltti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzleyiciyi üzen gelişme! Gönül Dağı'nda çekimler durduruldu
Medya

İzleyiciyi üzen gelişme! Gönül Dağı'nda çekimler durduruldu

TRT'nin sevilen projelerinden biri olan Gönül Dağı dizi setinde talihsizlikler bitmek bilmiyor. Son gelen haber izleyiciyi üzdü.

Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı
Gündem

Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı

104 emekli amiralin imzaladığı sözde bildiri nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Avukat Celal Ülgen, müvekki..
104 amiralin bildirisine yurt dışından ilk tepki
Dünya

104 amiralin bildirisine yurt dışından ilk tepki

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 104 amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imalı bildiriye sert tepki göster..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay