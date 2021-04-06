Everton, C.Palace engeline takıldı
Everton İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Premier Lig takımlarından Everton, sahasında konuk ettiği Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56'ncı dakikasında Kolombiyalı yıldız James Rodriguez ile öne geçen Carlo Ancelotti'nin takımı bu üstünlüğünü maç sonuna taşıyamadı.
Konuk takımda 84'te oyuna giren Michy Batshuayi oyuna girdikten sadece iki dakika sonra attığı golle takımının Goodison Park'tan puanla dönmesini sağladı.
Bu sonucun ardından Everton puanını 47'ye, Crystal Palace ise 38'e yükseltti.