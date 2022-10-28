Evdeki rutubet kokusu nasıl giderilir? Odadaki, baza altı, duvardaki rutubet kokusu giderici! En basit yöntemleri

Eşyalardan Rutubet Kokusu Giderme

Eşyalarınızda nem sebebiyle koku olması durumunda bunun neden kaynaklandığını ilk olarak bulmak gerekmektedir. Rutubet oluşumuna sebep olan nedeni ortadan kaldırmalısınız. Bu durumda artık yeni küf olmamasını sağlamış olacaksınız. Fakat bir defa rutubet sebebiyle oluşması halinde kokusu uzunca bir süre çıkmayacaktır. Bu kokuyu ve oluşan lekeleri çıkarmak için evinizde yapacak olduğunuz yöntemlerden en etkilisi için aşağıdaki malzemeleri temin etmelisiniz.

1 litre su;

2 yemek kaşığı sofra tuzu;

1 tatlı kaşığı amonyak.

Nemin neden kaynaklandığını bulmanız sonucunda yukarıdaki malzemeleri temin ederek karışımı hazırlamalısınız. Daha sonrasında ise sizlerin yapacağınız giysilerinizi bu karışımın içerisine batırmalısınız. Şayet giysinizin büyük olması durumunda bu malzemeleri söylenen miktardan daha fazla bir kova içerisine koymalı ve aynı şekilde batırmalısınız. En az bir ya da iki saat boyunca bekletilmeli ve sonrasında ise giysilerinizi çıkarmalı, bol suyla durulamalı ve elde deterjan ve su ile ikinci bir karışım hazırlamalı ve yıkamalısınız.

Kısa süre içerisinde nem nedeniyle oluşan küf sonucunda oluşan koku ise kolaylıkla çıkacaktır.

Koltuktan ve Kanepelerden Rutubet Kokusunu Giderme

1 çay bardağı saf sirke;

1 yemek kaşığı kabartma tozu;

1 litre su;

Sprey şişesi;

Fırça;

Sünger.

Odanın nemli olması sebebiyle rutubet oluşacağından kanepelerde bundan etkilenecektir. Bu sebeple de önlem alınmaması durumunda küfleri ve kokusu da oluşmasına neden olur. Bunun oluşmasını önlemek amacıyla mutlaka odayı nemden uzak durması gerekmektedir. Oda içerisinde çamaşır kurutulmamalıdır. Şayet oda içerisinde fazla nem sebebiyle küf ve lekelerle birlikte oluşan kokunun oluşması durumunda yapacağınız bir çay bardağı sıcak suyun içerisine kabartma tozu konulmalıdır. Karıştırılarak eritilmeli ve sprey şişesi içerisine konulmalıdır. Üzerine şeffaf renkte olan sirke konulur ve üzerine de sprey şişesi dolacak miktarda saf su konulmalıdır.

İlk olarak sert kılları olan bir fırça ile küfleri çıkarmanız gerekmektedir. Fırçanın kıllarının çok sert olması önemlidir. Daha sonrasında ise sprey şişesi içerisinde yukarıda tarifini vermiş olduğumuz karışım püskürtülmesi gerekmektedir. 5 dakika beklenmeli ve karışımın küf lekelerinin yumuşatması beklenmelidir. Sünger nemlendirilerek küfleri silmelisiniz. Lekeler tam olarak çıkana kadar silinmeli ve sonrasında temiz bez alınarak silinmeli ve kurumaya bırakılmalıdır.

Oda içerisinde yapılacağı zaman mutlaka odanın pencere ve kapıları açılarak havalandırılmalıdır.

Dolaptaki Rutubet Kokusunu Çıkarma

Mobilyalar ahşap olması nedeniyle nemli ortamda küf oluşmasında etkili olmaktadır. Özellikle de banyo, tuvalet ya da mutfak nemli ortamlardır. Bu yerlerde olan ahşap mobilyaların nem sebebiyle rutubet oluştuğunda hızla küf oluşacak, küfün oluşması sebebiyle de hem lekeler oluşacak hem de ortam içerisine koku yayılmasına neden olur. Mobilyalar üzerinde küf lekelerinin ve kokuyu çıkarmak için şu yöntemler etkili olmaktadır.

Amonyak

1 fincan saf amonyak;

500 gram saf su;

Sprey şişesi.

Ahşap üzerinde oluşan küfler sert kılları olan bir fırça ile fazlalıklarını ilk olarak çıkartmalısınız. Amonyak saf olması gerekmektedir. Sprey şişesi içerisine 1 fincan miktarında saf amonyak konulmalı ve üzerine de klorsuz su konularak çalkalamalısınız. Fırçaladığınız lekeleri üzerine yaptığınız karışım püskürtülmeli ve 5 dakika beklendikten sonrasında sert bir sünger nemlendirilerek temizliği yapılmalıdır.

Mobilyalar hassas olması nedeniyle çizilmemesine dikkat edilmelidir.

Soda ve Karbonat

1 fincan soda;

1 tatlı kaşığı karbonat;

Sprey şişesi;

Fırça;

Su.

Küf kokusu insanları çok rahatsız ettiği gibi lekelerin de görüntü kirliliği olmasına neden olur. Karbonat 1 tatlı kaşığı miktarında sıcak su ile eritilmeli ve sprey şişesine konulmalıdır. Üzerine sade soda konulmalı ve sprey şişesi üzeri dolacak miktarda saf su konularak çalkalanmalıdır. Fırçalanmalı ve küf lekelerinin fazlalıkları alınmalıdır. Sonrasında ise sprey şişesi ile lekeler ıslatılmalı ve sünger nemlendirilmesi sonrasında lekelerin üzerine sürülerek çıkartılmalıdır. Kuru bir bezle kurutulmalı ve bulunduğu ortam nemi çıkması için sık sık havalandırılmalıdır.

Banyodaki Rutubet Kokusu Giderme

1 tatlı kaşığı kabartma tozu;

1 yemek kaşığı patates nişastası;

Sprey şişesi ve fırça;

Su.

Banyo duvarlarında gelişen küf lekelerinin koyu yeşil, siyah bir rengi olmaktadır. Bu küf lekelerinin rutubet gelişmesi ile birlikte gelişecek olduğundan ilk olarak lekelerin kalıntılarının çıkartılması gerekmektedir. Bir fırça ile kalıntılarını fırçalamalı ve kalıntılarını çıkarması için elektrikli süpürge ile çekilmelidir. Sonrasında ise sprey şişesi gibi püskürtmeli bir şişe içerisine ilk öncelikle sıcak su ile birlikte kabartma tozunu eritmeli ve sonrasında ise çalkalamalısınız. Daha sonrasında aynı şekilde patates nişastasını da eritilerek şişenin içerisine koyulmalı ve üzerine küf lekelerinin çok fazla olması durumunda içerisine amonyak da konulmalıdır. Üzerine klor içermeyen saf su konularak çalkalanmalıdır. Kalıntılarını temizlediğiniz rutubet lekelerinin üzerine püskürtülmesi sonrasında ıslatılması için bekletilmeli, sonrasında nemlendirdiğiniz sünger ile birlikte ovulmalıdır. Lekeler çıkana kadar bu işlem yapılmalı ve sonrasında ise banyo havalandırılmalıdır.

Halıdaki Rutubet Kokusu Giderme

Halılar rutubetin olmasıyla birlikte insanların mikroplar ve bakteriler sebebiyle rahatsız olmasına neden olacaktır. Ayrıca kokusunun da çok rahatsız edici olması nedeniyle kesinlikle lekelerle yaşanılan ortamda olmamalıdır. Ayrıca o koku sebebiyle uyumanın da imkansız olacağı unutulmamalıdır. Lekeleri çıkarmak için şu yöntem uygulanmalıdır.

1 fincan beyaz sirke;

Elektrik süpürgesi;

Fırça ve sprey şişesi;

Eldiven;

Su.

Nemli ortamlarda bulunan halı üzerinde rutubet sonucunda oluşacak küfün kokusu çok rahatsız etmekte ve insanların ciddi sorun yaşamasına neden olur. Bu durumda yapmanız gereken yukarıda bulunan malzemeleri temin etmelisiniz. İlk olarak sert bir fırça ile birlikte fırçalanmasının ardından elektrikli süpürge ile çekilmelidir. Bu işlemi yaparken ellerinizin bakterilerden etkilenmemesi için eldiven kullanmanız önemlidir. Sprey şişesi içerisine beyaz sirke konulmalıdır. Renkli sirkelerin halı üzerinde leke oluşmasına neden olacağı unutulmamalıdır. Üzerine su konularak çalkalanmalı ve elektrik süpürgesi ile çekilen küfün üzerine püskürtülerek 5 dakika boyunca beklenmesinin ardından süpürge deterjanlı su ile nemlendirilmeli ve silinmelidir. Sonrasında sade su ile nemlendirdiğiniz bir bez ile silin. Kuruyana kadar odanın havalandırılması yeniden rutubetin gelişmesini önlemektedir.

Yorgandaki Rutubet Kokusu Giderme

1 tane orta büyüklükte beyaz soğan;

Sirke;

Kabartma tozu;

Fırça ve sprey şişesi;

Su;

Sünger ve temiz bez.

Yorgan ve battaniyeler de bir süre sonra rutubetli ortamda bırakıldığında lekelerin gelişimi oluşur. Bu durum karşısında insanların uyurken mikroplar nedeniyle hastalanmasına neden olur. Yorganda bulunan leke fırçalanması sonrasında elektrikli süpürge ile kalıntıları ve tozları çekilmelidir. Sona beyaz soğan ikiye kesilerek olan bölgeye bastırılarak ovulmalıdır. Sirkenin her zaman için beyaz sirke olması leke bırakmasını önleyeceğinden, şişe içerisine konulmalıdır. 1 yemek kaşığı kabartma tozunun sıcak suyla eritilmesi ile birlikte şişe içerisine koyun ve bulunan bölgeye püskürtmelisiniz. 10 dakika beklemeli ve ıslanması sonrasında sünger deterjanlı su ile ıslatılarak silinir. Kuru bezle silindikten sonra yorgan ya da battaniyelerin havalandırılması gerekiyor.

Duvardaki rutubet kokusu nasıl giderilir?

Duvar ya da tavanda küf oluşumunun olduğu bölgeyi kuru bir bezle nem ve küf tamamen temizlenene kadar silin ve daha sonra bu bölgeyi zımpara ile kazıyın. Zımparalama işleminin ardından çamaşır suyu döktüğünüz ıslak bir bezle duvarı silin. Çamaşır suyu duvardaki tüm küf mantarlarının ölmesini sağlayacaktır.

Baza altı rutubet kokusu nasıl giderilir?

Beyaz sirke ve suyu yarı yarıya karıştırarak küflü yüzeye sıktıktan sonra beş dakika bekleyin. Nemli bir bez yardımı ile burayı durulamanız ve dolabı havalandırmanız yeterli.

Odadaki rutubet kokusu Nasıl Giderilir?

Rutubet kokusu nasıl geçer?

Evinizi sürekli havalandırın.

Kahve ve hardal karışımı

Çiçekleri odada tutmayın.

Kedi kumu.

Karbonat ve tuz karışımı

Peteklerin önünü açık bırakın.

Çamaşır suyu ve cam sil karışımı

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