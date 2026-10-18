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Dünya Azerbaycan'daki Sovyet artıkları Türkiye'ye yine dil uzattı!
Dünya

Azerbaycan'daki Sovyet artıkları Türkiye'ye yine dil uzattı!

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Azerbaycan'daki Sovyet artıkları Türkiye'ye yine dil uzattı!

Okullarda başörtüsünü yasaklayan ve İslam'a savaş açan Azerbaycan'ın Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Guliyev, Türkiye’den Azerbaycan’a yönelik baskı ve suçlamalar yapıldığını söyledi.

Okullarda başörtüsünü yasaklayan ve İslam'a savaş açan Azerbaycan'ın Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Guliyev, Türkiye’den Azerbaycan’a yönelik baskı ve suçlamalar yapıldığını söyledi.

Türkiye tarafından ülkesine karşı “asılsız baskı, iftira ve suçlamalar” yöneltildiğini savunan Guliyev, bunları Azerbaycan’ın iç işlerine müdahale olarak nitelendirdi.

Guliyev, “Türkiye’nin baskı ve tehdit yoluyla Azerbaycan’ın iç işlerine müdahalesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Başörtüsü yasağı konusuna da değinen Guliyev, “Okul dışında dileyen herkes başörtüsü takabilir; Azerbaycan, hukuk devleti ilkeleriyle yönetilen demokratik bir ülkedir; sonuçta biz teokratik bir devlet değiliz” dedi.

 

REST ÇEKTİ!

İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Eğer dostluğumuzu sürdüreceksek sürdürelim; sürdürmeyeceksek de açıkça ve mertçe, farklı siyasi çıkarlarımız ve gündemlerimiz olduğunu ifade edelim.”

Guliyev, “Düşüncelerini açıkça dile getirseler daha iyi olur. İşler böyle devam edemez. Türkiye’nin, Türk dünyası içindeki böylesi çirkinliklerle anılmasını yakışık bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Demekki onlarında CHP si varmış

Demekki onlarında uyuyan bir CHP si varmış. İşte bizim gençler CHP zamanında annesinin, halasının veya teyzesinin nasıl okul dışı ettiklerini görsünler.
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