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Dünya Hindistan’da tapınak önünde facia! Kamyon kalabalığın arasına daldı
Dünya

Hindistan’da tapınak önünde facia! Kamyon kalabalığın arasına daldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hindistan’da tapınak önünde facia! Kamyon kalabalığın arasına daldı

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde kontrolden çıkan kamyon, Shitala Mata Tapınağı çevresinde bulunan tezgâhlara ve ibadet için toplanan kalabalığa çarptı. Feci kazada 15 kişi hayatını kaybederken 30’dan fazla kişi yaralandı. Kamyonun son olarak tapınağın giriş kapısına çarpmasıyla duvarın bir bölümü de çöktü.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Gwalior kentinde büyük bir facia yaşandı.

Hint basınında yer alan bilgilere göre bir kamyon, Shitala Mata Tapınağı yakınında bulunan kalabalığın arasına daldı.

ÖNCE TEZGÂHLARA, ARDINDAN İNSANLARA ÇARPTI

Polisin aktardığı ilk bilgilere göre kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki tezgâhlara çarptıktan sonra tapınak çevresinde ibadet amacıyla bulunan insanların arasına girdi.

Kaza bölgesi bir anda savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yetkililer, 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TAPINAĞIN DUVARI ÇÖKTÜ

Kamyon, kalabalığa çarptıktan sonra da duramadı.

Araç son olarak Shitala Mata Tapınağı'nın giriş kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tapınağın duvarının bir bölümü çöktü.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

MEKANİK ARIZA ŞÜPHESİ

İlk incelemeler, kamyonda meydana gelmiş olabilecek mekanik bir arızanın faciaya yol açmış olabileceğine işaret ediyor.

Sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından kamyonun durdurulamadığı değerlendiriliyor.

Ancak kazanın kesin nedeni yürütülen teknik incelemenin ardından belirlenecek.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hindistan Başbakanlık Ofisi de facianın ardından açıklama yaptı. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağı bildirildi.

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