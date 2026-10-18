Almanya’da film gibi firar! Silahlı adamları hastaneyi basıp Diyar Gündüz’ü kaçırdı

Almanya'da cezaevinde bulunan Diyar Gündüz'ün sağlık kontrolü sırasında gerçekleştirilen organize firarı ülke gündemine oturdu.

El-Zein organize suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Gündüz, sağlık sorunu gerekçesiyle radyolojik muayene için cezaevi dışına çıkarıldı.

Ancak Gündüz'ün bulunduğu sağlık merkezinde film sahnelerini aratmayan bir baskın gerçekleştirildi.

MASKELİ VE SİLAHLI İKİ KİŞİ BASTI

Gündüz'e eşlik eden iki gardiyan, maskeli ve silahlı iki kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganlar gardiyanları etkisiz hale getirerek kelepçeledi ve üzerlerindeki silahları gasp etti.

Operasyonun önceden ayrıntılı şekilde planlandığına işaret eden bir başka ayrıntı ise saldırganların yanlarında özel bir kelepçe anahtarı getirmesi oldu.

Gündüz'ün ayaklarındaki prangalar bu anahtarla açıldı.

BOMBA SÜSÜ VERDİLER

Firarı gerçekleştiren kişilerin polisin binaya müdahalesini geciktirmek için dikkat çekici bir yönteme başvurduğu belirtildi.

Sağlık merkezinin girişine patlayıcı izlenimi oluşturacak şekilde hazırlanmış ahşap bir el bombası maketi bırakıldı.

Böylece olay yerine gelen güvenlik güçlerinin muhtemel patlayıcı tehlikesine karşı önlem almak zorunda kalmasının hedeflendiği değerlendiriliyor.

ELEKTRİKLİ SCOOTER'LARLA İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Gündüz ve beraberindeki kişilerin binadan çıktıktan sonra farklı yönlere dağıldıkları, ardından önceden hazırlandığı belirtilen elektrikli scooter'ları kullanarak bölgeden uzaklaştıkları bildirildi.

Alman güvenlik birimleri şimdi hem firari hükümlüyü hem de baskını gerçekleştiren silahlı kişileri arıyor.

94 KİLOGRAM KOKAİNLE YAKALANMIŞTI

Mardin kökenli olduğu ve ailesinin Lübnan üzerinden Almanya'ya göç ettiği belirtilen Diyar Gündüz'ün Berlin merkezli El-Zein yapılanmasıyla bağlantılı olduğu aktarılıyor.

Gündüz, 2025 yılında Essen'de Kosta Rika'dan getirildiği belirlenen 94 kilogram kokainle bağlantılı soruşturma kapsamında yakalanmıştı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle Gündüz'ün liderliğindeki suç ağının Hollanda ve İspanya üzerinden Almanya'ya uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edildi.

17 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Gündüz'ün ayrıca uyuşturucu çaldığı gerekçesiyle bir kişinin kaçırılarak Duisburg'daki bir depoda günlerce darbedilmesi olayına karıştığı belirlendi.

Essen Bölge Mahkemesi, Gündüz'ü organize uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 12 yıl 6 ay, tehlikeli bedensel zarar verme ve özgürlükten mahrum bırakma suçlarından ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Böylece Gündüz hakkında toplam 17 yıllık hapis cezası verildi.

AVRUPA'DA FİRARİ AVI

Silahlı baskınla gerçekleştirilen firarın ardından Alman güvenlik birimleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Diyar Gündüz ve firara yardım eden silahlı kişilerin Almanya dışına çıkmış olabileceği ihtimali de değerlendirilirken arama çalışmalarının Avrupa geneline yayıldığı bildirildi.

Güvenlik birimleri firarın nasıl organize edildiğini ve saldırganların Gündüz'ün sağlık kontrolünün yeri ile zamanını nasıl öğrendiğini de araştırıyor.