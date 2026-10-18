Suriye’nin Güneyinde İsrail'e karşı yeni silahlı yapılanma: 'Saraya Nuza Kabail' Kuruluşunu İlan Etti

Suriye’nin güney bölgesinde, İsrail’e karşı faaliyet göstermek amacıyla kurulan “Saraya Nuza Kabail” (Kabileler Operasyonu Seriyeleri) adlı oluşum, kuruluşunu ve askeri yapısını resmen duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki aşiret ve kabile unsurlarından teşekkül eden yapı, komuta kademesine Ebu Muaz Ektam’ın getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, oluşumun temel amacının İsrail’in bölgedeki varlığına ve nüfuzuna karşı mücadele etmek olduğu belirtildi.

Bölgesel dinamiklerin ve sınır hattındaki hareketliliğin arttığı bir dönemde ilan edilen bu yeni oluşumun, Suriye’nin güneyindeki dengeleri nasıl etkileyeceği ve bölgedeki güvenlik durumuna yansımaları yakından takip ediliyor.