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Dünya 4 kişi hayatını kaybetti! Kayak merkezinde çığ felaketi
Dünya

4 kişi hayatını kaybetti! Kayak merkezinde çığ felaketi

Yeniakit Publisher
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4 kişi hayatını kaybetti! Kayak merkezinde çığ felaketi

Şili’de And Dağları’nın orta kesimindeki Portillo Kayak Merkezi yakınlarında yaşanan çığda 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Şili’nin ünlü kayak merkezlerinden Portillo’da çığ faciası meydana geldi. Şili basını, And Dağları'nın orta kesiminde bulunan Portillo Kayak Merkezi'ndeki Inca Gölü yakınlarında meydana gelen çığda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi, bölgede mahsur kalan başka kişilerin de olabileceğini ve bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

 

Kayak merkezi yönetimi, olayın kayak yapılmasına izin verilen alanın dışında yaşandığını ve bölgede güvenlik uyarılarının bulunduğunu kaydetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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