Gökyüzü adeta delindi, metrelerce su birikti: Beykoz'da bir bahçe 60 dakikada işte böyle sulara gömüldü

İstanbul’da en ufak bir yağışta sınıfta kalan CHP'li belediyecilik anlayışı, Beykoz'da yaşanan sel felaketiyle yeniden tescillendi. Megakent genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak, bakımsızlık ve kronikleşen denetimsizlik nedeniyle vatandaşın çilesine dönüştü. Sel felaketinde, Beykoz’da bulunan bir evin bahçesi dakikalar içerisinde tamamen suyla dolduğu o görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli sağanak hayatı felç ederken, Beykoz’da yaşananlar yağmurun gücünü gözler önüne serdi. Çarşamba günü bölgede etkili olan sağanak yağış, bir evin bahçesini yalnızca 1 saat içinde adeta göle çevirdi.

1 SAATTE BAHÇE SULARA GÖMÜLDÜ!

Kent genelinde etkisini artıran kâbus gibi yağış, Beykoz’da felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bir vatandaşın evinin bahçesinde kısa sürede metrelerce su birikintisi oluşurken, suyun seviyesi dakikalar içinde hızla yükseldi. Sadece 1 saat gibi kısa bir süre içerisinde yaşanan bu ani su baskını, yağmurun şiddetini ve bölgedeki altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, bahçeyi basan suların kısa sürede her yeri kapladığı görüldü.