İstanbul Valisi Gül son durumu açıkladı: Selde kayıp olan 5 kişi aranıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’da sel sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

Bunları bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmaları tamamına yakını hazırlandı, tespit edildi. İlave talepler geliyor. İlave talepler geldikçe de ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini gidip yerinde inceleyerek yapıyorlar. Yıkılması gereken yerler vardı. Oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı. Onu da inşallah öğleden sonra yıktığımızda İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak.

Ayrıntılar gelecek…