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Aktüel Son telefon sinyali Ayazağa Meydanı’ndan alındı! Selde kaybolan Babacanov’u arama çalışmaları sürüyor
Aktüel

Son telefon sinyali Ayazağa Meydanı’ndan alındı! Selde kaybolan Babacanov’u arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
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İstanbul Sarıyer Ayazağa’da 14 Ekim’de meydana gelen selin ardından kaybolan Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babacanov’u arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası taşan Ayazağa Deresi’nde kaybolduğu değerlendirilen Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov'u (30) günlerdir haber alınamıyor.

 

“18.50’de ortadan kayboldu”

Bölgedeki çalışmaları takip eden Babacanov'un arkadaşı Artur Seydullayev, "Yağmurun ilk gününde saat 18.50'de ortadan kayboldu. O günden beri haber bekliyoruz. En son arkadaşımızla telefonla konuştu. Nerede olduğu bilinmiyor. Sel geldiğinde yıkılmış, gitmiş. Kimse görmedi, kimsenin de haberi yok. Burada olduğu bilgisi gelmedi ama en son sinyal Ayazağa Meydanı'ndan alındı. Şu an buraya geldi diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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