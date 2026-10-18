Netanyahu’ya seçim şoku! Rakibi 6 sandalye fark attı

Soykırımcı İsrail’de seçimlere sayılı günler kala kamuoyu araştırmalarından dikkat çeken sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Son anketlerden biri, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yaşar Partisi'nin Netanyahu'nun Likud Partisi'ni geride bıraktığını ortaya koydu.

EISENKOT 26, NETANYAHU 20

Zman Israel tarafından 15 Ekim'de yayımlanan kamuoyu araştırmasına göre seçimlerin bugün yapılması halinde Eisenkot'un partisi Knesset'te 26 sandalye kazanıyor.

Netanyahu liderliğindeki Likud ise 20 sandalyede kalıyor.

Böylece iki parti arasındaki fark Eisenkot lehine 6 sandalyeye kadar çıkıyor.

NETANYAHU'NUN BLOĞU DA ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMIYOR

Partiler arasındaki yarışta Eisenkot öne çıksa da blokların sandalye dağılımı çok daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre Netanyahu karşıtı Yahudi muhalefet partileri toplam 54 sandalye, Netanyahu'nun başını çektiği blok ise 49 sandalye kazanıyor.

120 üyeli Knesset'te hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Bu sonuçlara göre iki cephe de tek başına iktidarın kapısını açacak 61 sandalye sınırına ulaşamıyor.

ARAP PARTİLERİ KRİTİK KONUMDA

Anket, Arap partilerinin toplam 13 milletvekili çıkarmasını öngörüyor. İki ana bloktan herhangi birine dahil olmayan “Yedekler” Partisi'nin ise 4 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

Bu dağılım gerçekleşirse seçim sonrasında kurulacak ittifaklar hükümetin kim tarafından oluşturulacağını belirleyebilir.

500 kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın hata payı yüzde 4,4 olarak açıklandı.

BAŞKA ANKETTE FARK ÇOK DAHA AZ

Kanal 13 tarafından daha önce gerçekleştirilen bir başka araştırma ise Netanyahu ile rakipleri arasındaki yarışın çok daha başa baş olduğunu gösterdi.

Söz konusu ankette Netanyahu'nun oluşturduğu bloğa 51, Eisenkot cephesine ise 50 sandalye verildi.

İki araştırma sandalye dağılımında farklı sonuçlara ulaşsa da kritik bir noktada birleşiyor: Hiçbir cephe 61 milletvekiline ulaşamıyor.

SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKMAK YETMEYEBİLİR

Ortaya çıkan tablo, seçimlerin ardından işgal rejiminde yeni bir koalisyon pazarlığının başlayabileceğine işaret ediyor.

Eisenkot'un partisi sandıktan birinci çıksa dahi arkasında 61 milletvekili toplayamaması halinde hükümeti kuramayabilir. Aynı durum Netanyahu için de geçerli.

Bu nedenle 27 Ekim seçimlerinde yarış yalnızca “Netanyahu mu, Eisenkot mu?” sorusundan ibaret olmayacak. Sandalye dağılımı kadar seçim sonrasında kurulacak ittifakların da işgal rejiminde yönetimin kimde kalacağını belirlemesi bekleniyor.